В мире: Черногория умудрилась превзойти Украину по наглости

Черногорская полиция избивает священников, а все оппозиционные депутаты вышвырнуты из парламента. Правящий там режим Мило Джукановича решил пойти по пути Украины, но неожиданно для многих Украину превзошел – в плохом смысле. Происходящее сейчас в Черногории сильно напоминает историю с хрестоматийным томосом, но только внешне. В целом ситуация гораздо хуже.

Черногорский диктатор Мило Джуканович (будем называть его именно так) находится у власти дольше, чем любой другой политик Европы, за исключением разве что английской королевы. Еще в 1989 году, будучи активным соратником Милошевича, он был избран в ЦК компартии Югославии, после чего осуществлял фактическое руководство черногорской республикой, а в 1991-м официально стал ее премьером. Тогда Джукановичу не исполнилось даже 30 лет.

С тех пор он неоднократно менял должности – иногда был премьером, иногда президентом, но рычагов управления не выпускал из своих рук никогда. На протяжении всей карьеры его обвиняли в связях с мафией и участии в контрабанде, но теперь он политик совсем другого толка, чем был когда-то. Из «убежденного коммуниста» и апологета государственного единства с сербами он превратился в ультимативного сторонника США, НАТО и косовских сепаратистов – «своего сукина сына» на Балканах, которому многое прощается.

Черногорский народ уже неоднократно восставал против своего «благодетеля», а наиболее показательными стали протесты в связи с ускоренным вступлением республики в Североатлантический альянс. Ключевым участником тех протестов стала Сербская православная церковь и лично митрополит Амфилохий – весьма уважаемый, более того, обожаемый многими черногорцами человек.

С политической точки зрения Джуканович тогда вновь победил ­– Подгорица вошла в НАТО и раскрутила фейковое дело о «попытке госпереворота», чтобы подавить оппозицию и назначить Россию крайней – в то время это было особенно модным и поощрялось западными кураторами. Эта афера окончательно добила некогда дружественные отношения между Черногорией и РФ: столь же антироссийского правительства, каким является черногорское, на Балканах, пожалуй, не сыскать, разве что в косовской Приштине, но там «своя атмосфера».

Мило Джуканович (фото: Simone Kuhlmey/Zuma/Global Look Press)

При этом недовольство Джукановичем в республике продолжает расти, а Амфилохий остается самым влиятельным оппонентом президента. И Джуканович решил мстить ­– то ли из страха, то ли в силу того, что уже привык вести себя как мафиозный дон, остро реагирующий на «недостаточное уважение».

Около года назад партия Джукановича инициировала уголовное преследование Амфилохия по местным аналогам российских законов о «разжигании розни» и «оскорблении чувств верующих». Вскоре после этого президент пообещал добиваться автономии черногорской церкви от сербской, на поддержку чего и направлен закон, вызвавший нынешние столкновения.

Называется этот закон нейтрально ­­– «О свободе вероисповедания и убеждений», дьявол кроется в деталях. Земли, на которых находятся культовые сооружения, построенные до 1 декабря 1918 года, должны быть переданы государству, которое вольно распорядиться ими по своему усмотрению. Скорее всего, Джуканович отдаст их раскольникам –непризнанной черногорской церкви, а ведь речь идет, в том числе, о древних сербских храмах и монастырях.

Дата в 1 декабря 1918 не случайна: сейчас официальная Подгорица проводит ту политическую линию, по которой Черногория потеряла независимость не через воссоединение с братскими сербами, а через оккупацию.

Все это очень похоже на то, что происходило на Украине. Но стоит признать, что Джуканович пошел гораздо дальше, чем Порошенко.

Обсуждение законопроекта в черногорском парламенте спровоцировало драку (что для Украины тоже привычно), кто-то неизвестный распылил перцовый газ из баллончика, после чего все оппозиционные депутаты от партии Демократический фронт были выведены из зала, арестованы и отлучены от заседаний скупщины на 15 дней.

В связи с этим за скандальный законопроект проголосовали единогласно.

Тогда народ вышел на улицы: помимо столицы, протесты охватили города Бар, Беране, Биело-Поле, Котор, Плевля. В Никшиче и Будве оппозиция даже перекрыла дороги, начались задержания. Епископа Сербской православной церкви Мефодия (Остоича) полицейские жестоко избили – и дубинками, и ногами.

Редко какую страну можно сравнить с Украиной в пользу Украины (если эта страна, конечно, не в Африке), но в Киеве все же не додумались до ареста всех оппозиционных депутатов, избиения священников и передела церковных земель. Возможно, просто не успели – президент Зеленский относится к церковным делам подчеркнуто равнодушно.

Но дело еще и в том, что на Украине попросту нет такого центра единоличной власти, каким является Джуканович. На эту роль не может претендовать даже посольство США в Киеве, хотя и пытается.

По сути Джуканович действует большевистскими методами, планируя изъять у сербской церкви земли, находившиеся в ее распоряжении столетиями, и раздать ее своим, полностью лояльным иерархам. На такое действо, опасаясь разрушительных последствий, не пошел даже Иосип Броз Тито, но Джуканович уже давно руководствуется в своем поведении не рацио и не идеями общественного процветая, а личными обидами, комплексами и страхами.

РПЦ уже осудила происходящее в Черногории, теперь дело за официальными лицами. Расклады в этой ситуации подкупающе просты.

Есть Сербская церковь – союзница РПЦ, противница НАТО, сторонница дружбы с Россией. Есть Мило Джуканович – фактический диктатор, мафиозо, марионетка «пентагоновских ястребов» и один из наиболее антироссийских политиков Балкан, вопреки здравому смыслу продвигающий церковный раскол даже более нагло и жестко, чем украинские националисты.

Что называется – «выбирай себе сторону». Только выбора, кажется, нет.

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Последнее: Черногорская полиция избивает священников, а все оппозиционные депутаты вышвырнуты из парламента. Правящий там режим Мило Джукановича решил пойти по пути Украины, но неожиданно для многих Украину превзошел – в плохом смысле. Происходящее сейчас в Черногории сильно напоминает историю с хрестоматийным томосом, но только внешне. В целом ситуация гораздо хуже. Черногорский диктатор Мило Джуканович (будем называть […]