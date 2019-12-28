В ряде областей Украины 28 декабря ожидается снег, метели, ветер и гололедица

28 декабря в ряде областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
«В течение суток 28 декабря и ночью 29 декабря в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается умеренный, на Прикарпатье – значений снег (образование снежного покрова высотой 10-15 см, в Карпатах 20-30 см); порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах – гололедица», – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Каждую неделю мы публикуем фотографии и имена претендентов на звание «Самые стильные в России 2020» в следующих номинациях: «Классика», «Casual», «Богемный шик», «Самая стильная пара» и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Личное: Она такая бомба, что из меня попрут баги / 10 декабря
- Лев Лещенко оправдался за нецензурное слово в эфире шоу Максима Галкина / 14 декабря
- Войну заканчивают победой, а не поражением / 26 ноября
- «Тайга» дала дуба / 9 декабря
- «Как гончая собака»: исхудавшая Лолита поделилась сокровенным / 20 декабря
- Сергей Шнуров обвинил Полину Гагарину в неумении подбирать песни для подопечных в шоу «Голос» / 14 декабря
- Эксперты назвали самый продаваемый пикап в России / 4 декабря
- Моя семья: Ким Кардашьян выпустила очень личную рождественскую открытку / 14 декабря