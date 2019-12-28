В ряде областей Украины 28 декабря ожидается снег, метели, ветер и гололедица

28.12.2019, 9:10, Новости дня

28 декабря в ряде областей Украины ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщил пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

«В течение суток 28 декабря и ночью 29 декабря в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидается умеренный, на Прикарпатье – значений снег (образование снежного покрова высотой 10-15 см, в Карпатах 20-30 см); порывы ветра 15-20 м/с, метели, на дорогах – гололедица», – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что погодные условия могут привести к нарушениям движения транспорта на отдельных участках дорог.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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