Беспилотник США провел разведку у границ Крыма

Американский стратегический беспилотник RQ-4B-40 Global Hawk провел разведку у границ Крымского полуострова, информирует мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Беспилотник ВВС США с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО на острове Сицилия, провел мониторинг линии разграничения в Донбассе, а затем приступил к разведывательному полету вдоль черноморского побережья России, информирует PlaneRadar в Twitter.
06:20 мск.
Стратегический разведывательный #БПЛА RQ-4B-40 #Global #Hawk, ВВС США, бортовой номер 11-2048, позывной #FORTE10, взлетел с авиабазы #Sigonella.#UAV #USAF #RQ4 pic.twitter.com/HKGAG2APZX
— PlaneRadar (@ua4wiy_) December 27, 2019
RQ-4 Global Hawk – это американский стратегический разведывательный БПЛА, разработанный дочерним предприятием компании Northrop Grumman.
Ранее стало известно, что американский флот собрался увеличить число беспилотников для противостояния России.
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