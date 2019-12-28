Стала известна формула обмена пленными между Киевом и Донбассом

Киев и Донбасс проведут обмен пленными по формуле «87 на 55», сообщил омбудсмен ДНР.

Обмен состоится 29 декабря, передает РИА «Новости».

Ранее СМИ сообщали, что при обмене пленными якобы планируется передать более 200 человек. До этого в ЛНР заявили, что Киев исключил ряд лиц из списков на обмен.





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Последнее: Киев и Донбасс проведут обмен пленными по формуле «87 на 55», сообщил омбудсмен ДНР. Обмен состоится 29 декабря, передает РИА «Новости». Ранее СМИ сообщали, что при обмене пленными якобы планируется передать более 200 человек. До этого в ЛНР заявили, что Киев исключил ряд лиц из списков на обмен.