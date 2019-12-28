США пытаются выяснить, кто стоит за ракетным обстрелом их базы в Ираке

28.12.2019, 9:21, Новости дня

Американская база в Ираке подверглась ракетному обстрелу, в результате которого один житель США погиб и несколько военнослужащих получили ранения, передаёт CNN. Теперь Вашингтон пытается выяснить, кто стоит за этой атакой.

Соединённые Штаты пытаются выяснить, кто несёт ответственность за ракетную атаку, в результате которой на военной базе в Ираке погиб американский гражданин, работавший там по контракту.

Произошло всё в пятницу в провинции Киркук. Один из американских официальных лиц заявил CNN, что этот инцидент походит на другие атаки, осуществлённые в последние месяцы повстанцами, которых, как полагают, поддерживает Иран.

Власти заявляют о том, что ранения получили несколько американских военных и один иракский сотрудник службы безопасности.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 28 декабря 2019 года.



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