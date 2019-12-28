Гаджеты: Китайцы пытаются вернуть нетбукам былую славу и популярность



Казалось бы, с приходом на рынок планшетов, смартфонов и ультрабуков такой форм фактор как нетбуки навечно исчезнет с прилавков магазинов. Однако китайские инженеры из компании Magic Bem предприняли попытку вернуть популярность небольших по размеру компьютеров, насытив их высокотехнологичными современными компонентами. Компания представила новый нетбук под маркой Mag1 с заверением, что небольшие размеры не помешают компьютеру соперничать по производительности со «старшими товарищами».



Модель Mag1 получила 8,9 дюймовый сенсорный монитор (2560х1600) с соотношением сторон 16 к 10. Габаритные размеры нетбука — 20,7 х 14,6 х 1,8 сантиметра, что практически полностью соответствует размерам формата А5. Масса компьютера — 700 грамм. Предусмотрено наличие достаточно разнообразного набора разъемов: USB Type-C, USB-A 3.0, кардридер для microSD, разъем 3.5 мм и micro-HDMI.



Аппаратная часть нетбука работает на процессоре Intel Core M3-8100Y с использованием оперативной памяти объемом 16 ГБ и накопителя SSD на 512 ГБ. На материнской плате имеется разъем М.2, позволяющий расширить объем накопителя. Безопасность обеспечивает наличие дактилоскопического сканера. Клавиатура оснащена мягкой подсветкой.

Автономную работу обеспечивает аккумуляторная батарея емкостью 30 Ач, позволяющую работать без подзарядки на протяжении 7 часов. Поддержка технологии Power Delivery. Обеспечивает быструю зарядку с использованием разъема USB Type-C. В Китае цена устройства составляет 790 долларов.

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