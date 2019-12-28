МВД Казахстана назвало версии крушения самолета в Алма-Ате

28.12.2019, 9:05, Новости дня

Следствие по делу о крушении самолета авиакомпании Bek Air под Алма-Атой среди вероятных версий причин инцидента рассматривает техническую неисправность, ошибку пилотирования и неблагоприятные метеоусловия, сообщила пресс-служба МВД Казахстана.

Глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев отметил, что сотрудники ведомства проверяют работу всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, допрашивают ответственных лиц и проводят опрос пассажиров рейса, передает РИА «Новости».

В данный момент «изучаются все документы, аудио и видеозаписи». Также «назначен ряд экспертиз на состояние воздушного судна, в том числе пожаро-техническая и транспортно-трассологическая экспертизы».

По состоянию на 28 декабря в медицинских учреждениях Алма-Аты находятся 47 пострадавших, в том числе девять детей.

Ранее в субботу стало известно, что черный ящик разбившегося самолета передадут в Межгосударственный авиационный комитет в Москву для экспертизы.

Напомним, в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего в пятницу из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнувшего в районе жилого сектора, погибли 12 человек, 49 пострадали.



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