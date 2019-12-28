Газпром выплатил Нафтогазу 2,9 млрд долларов. Пресс-служба Нафтогаза подтвердила получение денег.
Великий гроссмействер пожертвовал пешку в большой игре, чтобы выиграть партию. Так, во всяком случае, представляет дело наша пропаганда.
Уже есть мнение, что Россия и Украина пошли на трудный компромисс, но обеспечили энергобезопасность Европы. Просто молодцы какие.
Скоро Путина пригласят в Брюссель и вручат медаль «Герой Европейского Союза». Ну, и грамоту, конечно.
И он сможет ездить в евросоюзном метро бесплатно.
В реальности, конечно, это банальный акт капитуляции, причем безоговорочной.
Теперь после белого флага, нужно поднимать руки и выходить без оружия. Вполне закономерный итог любого авантюриста.
Просто времена немного изменились, и штурмовать рейхсканцелярию не обязательно — можно обойтись более гуманными методами.
Удар по имиджу, безусловно, колоссальный — но это на внешнем треке.
Внутри страны на данную тему никаких разговоров никто вести не будет, вся аргументация сводится к тому, что великая Россия снизошла и через силу исключительно в духе гуманизма дала согласие на украинский транзит.
Вопрос — а если не через Украину, то через что качать 90 миллиардов кубов (ну, с учетом Турецкого потока порядка 80 миллиардов кубометров) в 20 году?
Деваться-то некуда, в кармане их не увезешь.
Выплаченные три миллиарда плюс двойной транзитный тариф — это, понятно, контрибуция.
С другой стороны — Путин второй десяток лет выплачивает контрибуцию Чечне, и ничего.
Ель Мюрид
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