Мнение: Вышитые картины. Волшебница рисует нитями

«Живописцы, окуните ваши кисти…» А художница Катя Жукова рисует нитями!

Это как? Может быть, Катя Жукова плетет ковры? Нет. Может быть, она связывает нитки и делает из них кисти различной толщины и фактуры? Нет! Художница Катя Жукова вышивает свои картины.

Мне звезда упала на ладошку…

Не по схеме, кем-то придуманной, не «крестиком». Она наносит на ткань разноцветные стежки нити, как мазки краски. Иногда Катя рисует на основе эскиз рисунка, но очень редко. У художницы верный глаз и идеальный глазомер, она не ошибается.

В сказочном лесу

Катя Жукова – молодая, талантливая художница, дипломированный специалист по предметному дизайну, превосходный иллюстратор, фотограф — так еще у нее есть хобби — вышивка!

Катя рисует с трех лет. Когда она впервые в жизни взяла в руки кисточку и маленькими, непослушными пальчиками нарисовала вишню, сразу было видно: это – вишня, а не слива, и не яблоко. Вишня! Удивительное видение мира, свое, особенное, сопровождает Катю всю жизнь.

В школе она рисовала на каждом уроке – на математике, литературе, химии. «Катюша рисует», — с уважением говорили учителя на родительских собраниях .

Дома Катя вырезала из бумаги разные вещицы, да так, что весь пол в комнате был засыпан бумажками. К сожалению, это очень злило мамочку – только уберешь, а через час весь пол снова усыпан ровным слоем бумажных обрезков… Но Катя не сдавалась. Она рисовала и моделировала. Это потом мамочка поняла, что ее талантливая дочь не просто кромсала бумагу, а изобретала, создавала свой мир из писчей бумаги, цветного картона, бисера.

Эскиз к акварели

Катюша терпеть не могла штриховку – обязательный элемент обучения в средней художественной школе. Скучно! Черно-белое! И, чтобы выполнить задание побыстрее, научилась штриховать обеими руками (Катя – левша, но в школе ее зачем-то переучили писать правой рукой, и теперь она рисует обеими).

После школы Екатерина получила высшее образование по специальности «Предметный дизайн». Это – дизайн объемных вещей, среда человеческого обитания. У таких дизайнеров есть особенность – они видят создаваемый предмет в объеме. «Собирают» плоское изображение в объем. Вот я, к примеру, не умею. А Екатерина стала работать в области POS-материалов и упаковки, быстро приобрела имя, неоднократно выставлялась на выставках, получила призы за свои работы.

Одна из работ Е. Жуковой на конкурсе

Екатерина владеет техникой живописи масляными, акриловыми, темперными красками… но ее любимая техника – акварель. Катя даже в институте добилась от преподавателя по живописи понимания, что темперные краски, применяемые в традиционном дизайне, ей не подходят, что ей лучше рисовать акварельными. «Да, Катя! – вздохнув, сказал педагог. – Ты – настоящий художник!»

Мюнхен. Канун Рождества.

Хочется подробнее рассказать о миниатюрных шедеврах, которые Катя Жукова выполняет шерстяными нитями и мулине. То, что вы видите – это не «вышивка по схеме». Обычно Катя даже не делает эскизы. Она рисует нитями по ткани.

Основа может быть любой – хлопок, шелк, тюль.

Основу можно покрасить, если фон играет роль в сюжете этого маленького чуда.

Можно взять прозрачную основу – тогда вышитые птицы будут парить в воздухе.

Катя оставляет вышивки в маленьких круглых пяльцах, и они превращаются в симпатичное круглое украшение.

Такими прелестными вещицами украшают интерьер и даже новогоднюю елку.

И сделать чудесные подарки.

Кроме мулине и шерстяных нитей, Катя в своих работах использует бисер и пайетки.

Яркие красочные работы создают прекрасное настроение. Я смотрю на венок из осенних цветов и листьев, и желто-красные цвета переносят меня в «золотую осень».

А в жаркий солнечный день эти зимние узоры перенесут вас в Рождественскую ночь.

А дивные сказочно красивые цветы напомнят о лете.

Из каждой поездки Катя привозит впечатления, воплощает их в своих работах, делится своим, особым видением мира.

Пожелаем Кате развития ее таланта, успехов, а она дарит нам всем синюю птицу — птицу счастья!

Посмотреть работы Кати Жуковой можно в ВК по ссылке https://vk.com/album-137201286…

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Поздравляю с наступающим Новым годом и желаю благополучия, счастья, любви и здоровья!

Источник: Конт

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