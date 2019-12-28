Rivian показал, как его новый электрический пикап может разворачиваться на месте

Компания Rivian разрабатывает пикап Rivian R1T, который сможет разворачиваться на месте благодаря наличию четырех отдельных электромоторов для каждого колеса. Продажи новинки должны начаться в конце 2020 года.

Если внимательно посмотреть на колеса, то становится понятно, как именно электромобиль совершает этот маневр.

Переднее и заднее левые колеса вращаются вперед, а переднее и заднее правые — назад, что и позволяет превратить каждую из сторон в подобие гусеницы, которая вращает электромобиль вокруг оси.

Компания будет оснащать свои модели четырьмя электродвигателями с возможностью раздельного управления.

Мощность силовых агрегатов может составлять от 300 до 562 кВт в зависимости от конфигурации. Покупатели смогут выбрать один из трех вариантов емкости батарей: минимальный на 105 кВтч обеспечит запас хода на уровне 370 км, средний на 135 кВтч — запас хода в 480 км и максимальный на 180 кВтч — запас хода в 640 км.

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