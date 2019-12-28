Прибытию поезда в Крым радуются только Путин и русские, прикидывающиеся крымчанами все предыдущие годы

Когда построили мост из России в оккупированный Крым, мне знатоки писали: «Подожди, это пустяки. Автомобильная дорога влияет на стойкость конструкции, но это не критично. Они должны пустить железную дорогу. Она станет приговором этому мосту. Потому что … (технические моменты)… На основании того, что… (факты и доводы)».

Не буду углубляться в прогнозы, простоит мост год или десять, но вот несколько моментов обозначу:

– Путин тоже клоун. Он из кожи вылазит, чтобы развлечь публику – отсюда его видео в стиле нестареющего мачо. Не сказать, что тонко и качественно, часто это вызывает вaтаныот, но на свое «большинство» он впечатление производит.

Поезд в Крым – это тоже элемент, среди прочего, шоу.

Под Новый Год, в качестве «подарка». Я смотрела ролик про встречу этого поезда в Крыму, и хотя это они называют мегаважным событием – людей было реально мало.

И здесь можно предположить, что «подарок» остается без должной признательности. Дотационный Крым хочет есть, и обычной логистикой в Питер или Москву его не сильно накормишь. Там дело не в проблеме доставки пропитания – там стало меньше рабочих мест, меньше туристов и меньше перспектив.

– Надежды, что хлынут туристы. Они, скорее всего, хлынут, но это те туристы, которые бедные в основном. Которые, простите, сс…т на набережной, ср…т в кустах, валяются пьяными в некогда красивых и ухоженных местах Крыма.

Те, кто хотел и мог – за 6 лет уж как-то отметились в Крыму и на поезде туда не поедут.

Так что хлынет д…рьмо, уедут способные работать. Туда, откуда этот поезд приехал. Решит ли это проблемы Крыма? Не сложный вопрос, да?

– Как-то повезло нам с зимой в этом году, но это не говорит о том, что в следующем году погодные условия будут давать крымскому мосту возможность стоять и радоваться. Я мало что знаю о технических моментах, но мы все знаем, как русские строят. Все что угодно.

По сути, чем важность крымского моста больше, чем репутация российского бомбардировщика? И то, и то рано или поздно упадет.

Так что радость от прибытия поезда есть только у Путина, у его пропагандистов, у русских, прикидывающихся крымчанами все предыдущие годы. Реально жаль только природу – зас…ут без зазрения совести. И еще наших жаль, в оккупации. Им по-настоящему сейчас плохо.

Елена КУДРЕНКО

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