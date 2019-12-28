В Одессе для обмена отпустили из-под стражи 11 подозреваемых в терроризме

Приморский районный суд Одессы сегодня, 27 декабря, освободил из-под стражи 11 подозреваемых в совершении террористических актов. Об этом сообщает Думская со ссылкой на источник в СБУ.

По данным издания, суд отпустил Александра Шевцова, Игоря Удовенко, Евгения Подмазко и Екатерину Фотеву (подозреваемых в совершении полутора десятков взрывов); организатора взрыва возле областного управления СБУ Владимира Грубника, а также ряд других лиц с подобными обвинениями.

Всего из СИЗО вышли 11 человек. Их увезли на КПВВ «Майорское» возле Горловки, где в воскресенье запланирован обмен пленными.

Кроме этих лиц, по данным издания «Таймер», российским боевикам передадут фигурантов подобных дел, которые сейчас находятся под домашним арестом или залогом, в частности фигуранта «дела 2 мая» Сергея Долженкова.

Также, отмечает издание, на днях из колоний начали вывозить и осужденных лиц. Их этапировали в Киевское СИЗО, а затем вывезли непосредственно на место обмена. Достоверно известно о пятерых, среди которых — Константин Калашников и Денис Шатунов.

Ранее сообщалось, что российская сторона включила в список обмениваемых лиц трех обвиняемых в организации теракта возле харьковского Дворца спорта в 2015 году.

В пятницу, 27 декабря, в зале суда была освобождена спортсменка Дарья Мастикашева, которую подозревали в государственной измене, а также 11 обвиняемых в терактах в Одессе.

Отмечается, что в рамках юридической очистки судом была утверждена сделка о признании вины Мастикашевой в обмен на освобождение «по отбытому» без конфискации имущества и прекращение уголовного преследования.

Напомним, Мастикашева была задержана СБУ в августе 2017 года по обвинению в государственной измене. По версии СБУ женщина вербовала бывших участников АТО для терактов.

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