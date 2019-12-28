Чиста поржать или Каждый сходит с ума по-своему

Парижская Неделя Высокой Моды для мужчин: балетная пачка, футбольные шлемы и юбки-штаны из полосатых лент от Тома Брауна

Каждый год мы с нетерпением ждем того дня когда сможем увидеть лучшие наряды, представленные на Paris Fashion Week. Обычно это шоу становится законодателем мод на следующий сезон, очень интересно посмотреть, как дизайнеры представляют себе будущее моды. Особенно интригуют мужские коллекции, так как выбор одежды и их стиль очень часто шокируют людей не следующих моде.

В то время как юбки и сумасшедшие цвета уже являются почти нормой, Том Браун сумел распалить страсти в мужской моде, добавив в неё балетные пачки и сумки в форме шара и собаки.

Эта коллекция весны 2020 года была настоящим показом мод с проходом моделей и демонстрацией деталей коллекции. Открывал шоу одетый как балетный танцор Джеймс Уайтсайд, на котором была пачка из легкой ткани в крепированную полоску, дополненная жакетом, как для вечеринки в саду.

Стиль, представленный американским дизайнером, сумел соединить в себе спортивные мотивы и, в то же время, платья эпохи Антуанетты. Это было довольно неожиданно для мужской коллекции.

Все возможно в коллекции Тома Брауна, поскольку он открывает свой сад фантазии для игры, а не для работы. Театральная постановка имеет решающее значение для его коллекции, так как многие пытались пересоздать мужской костюм, но немногим удалось потрясти воображение. 3D-силуэты Тома Брауна, полные игривости, стали глотком свежего воздуха для прославленного парижского подиума

Коллекция, как всегда, игривая и представляет интересные силуэты, дополненные выбором различных форм и размеров. Зонтики, юбки и даже пачки были сделаны из легкой ткани в крепированную полоску. Спортивные мотивы можно было проследить по всей коллекции, в основном через аксессуары, такие как сумки, но даже и обувь также выглядела как гигантский мяч для американского футбола. Тем не менее, некоторые образы были дополнены туфлями на высоких каблуках.

Несмотря на то, что на сцене доминировал американский футбол, модели носили сумки в форме бейсбольных, теннисных и баскетбольных мячей. В коллекции были видны многочисленные ссылки на моду 18-го века, а сочетание цветочных/анималистических узоров было сбалансировано геометрическими разноцветными полосами. Этот нью-йоркский дизайнер не боится использовать цвет, а его коллекция очень светлая и яркая. В его коллекции вы не увидите чистых цветов, так как ленты в полоску пронизывают любой из его образов. Пастельные тона представлены как мужественный цвет, и мы любим их.

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