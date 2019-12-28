Фото: Эти безумные русские

или вот,как они украшают свою еду каждый день
Андрей Фёдоров
По мнению иностранцев,Россия – очень странная страна. Игровые площадки – чистый кошмар, свадьбы – причудливые, а фотографии профиля сайта знакомств – особый вид сумасшествия. Поэтому нет ничего удивительного в том, что жители РФ также украшают свою еду необычными и оригинальными способами.
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Последнее: Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался участвовать в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года. Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд. В минувшем году житель России также отказался от участия в мероприятии, говорится в сообщении на сайте НХЛ. «Прежде всего, спасибо болельщикам за то, что проголосовали […]
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