Фото: Эти безумные русские

28.12.2019, 8:51, Разное

или вот,как они украшают свою еду каждый день

Андрей Фёдоров

По мнению иностранцев,Россия – очень странная страна. Игровые площадки – чистый кошмар, свадьбы – причудливые, а фотографии профиля сайта знакомств – особый вид сумасшествия. Поэтому нет ничего удивительного в том, что жители РФ также украшают свою еду необычными и оригинальными способами.



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