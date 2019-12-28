Пять последствий демографического кризиса в России

Дата 27.12.2019 Автор Евлалия Самедова, Москва

По данным Росстата, естественная убыль населения РФ в 2019 году станет рекордной за 11 лет. Как сокращение числа россиян скажется на жизни страны и ее граждан.

По данным Росстата, за десять месяцев 2019 года число умерших в РФ превысило количество рожденных на 259,5 тысячи человек. Это самый высокий показатель с 2008 года. Абсолютное сокращение численности населения страны продолжается второй год подряд, и даже активизировавшийся приток мигрантов не помогает решить проблему. Эксперты уверены, что тенденция продолжится и в ближайшие годы, несмотря на стремление властей стимулировать семьи к рождению детей. DW собрала ключевые последствия снижения численности населения России.

Убыль населения — это удар по экономике

Рекордное сокращение численности населения РФ стало одним из главных негативных итогов уходящего года, считает директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев. По его словам, ситуацию можно охарактеризовать как «вымирание», которое несет в себе крайне неблагоприятные последствия для экономики в долгосрочном периоде. Убыль населения неминуемо ведет к снижению производительности труда, поскольку главным компенсационным механизмом для выхода из демографической ямы становится увеличение притока мигрантов, в большинстве своем не обладающих высокой квалификацией.

Второе прямое следствие — это сокращение покупательной активности, которая обычно подстегивается рождением детей (сокращение рождаемости — главная причина убыли населения России). Снижение внутреннего спроса в самых различных областях — от спроса на потребительские товары до спроса на недвижимость и ипотеку — тянет за собой вниз темпы строительства и развития всех смежных отраслей экономики. «Выйти в таких условиях на темпы роста ВВП выше среднемировых и стать одной из самых развитых экономик мира не представляется возможным», — уверен эксперт.

Стимул для научно-технического прогресса

Одним из способов увеличения производительности могло бы стать ускорение автоматизации производства. Как заявил DW известный российский экономист и доктор экономических наук Сергей Смирнов, «если становится меньше живого труда, возникает необходимость заменить его трудом машин». «Маркса никто не отменял», — шутит он. — «Так что снижение численности рабочей силы может стимулировать в РФ развитие технического прогресса и активизировать внедрение современных технологий». Особенно это актуально для работодателей, не желающих столкнуться с диктатом со стороны наемного работника, который закономерно возникнет в случае кадрового голода и снижения конкуренции на рынке труда.

Одновременно — по мере замены наиболее примитивных функций искусственным интеллектом — возникнет необходимость в повышении квалификации сотрудников и выращивании новых кадров с более высокой компетенцией. Так, по словам директора по анализу данных и моделированию компании «Газпром нефть» Анджея Аршавского, с внедрением технологий, основанных на искусственном интеллекте, «все управление производством принципиально изменится. Человек будет больше отвечать за свою готовность принимать определенные риски, нежели за планирование и управление производством».

Риск потери культурной идентичности

В то же время, как говорит Сергей Смирнов, очевидно, что, каким бы ни был научно-технический прогресс, полностью заменить человека во множестве отраслей невозможно. Особенно это касается творческих профессий. «Условного художника никаким искусственным интеллектом не заменишь. Обезличенное массовое производство чревато утратой национальных традиций и межпоколенческих связей», — предостерегает эксперт.

Снижение численности населения РФ отражается и на численности воинского контингента

О культурных рисках говорит и председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, эти риски возникают главным образом из-за того, что убыль населения стремятся компенсировать при помощи «форсированной миграции». «Мы находимся в ситуации колоссального демографического кризиса впервые во всемирной истории. Это несет в себе и культурные, и — я бы сказал — витальные риски. Даже если власти повысят социальные пособия, будут уделять более пристальное внимание семье и вопросам рождаемости, к концу столетия РФ будет иметь половину от нынешнего населения», — считает он.

Военная угроза и изменения в армии

Снижение численности населения отражается и на численности воинского контингента. Если в 2008 году в вооруженных силах РФ служили около 1,2 миллионов человек, то в 2019 году — 798 тысяч человек. «При любых разглагольствованиях про революцию в армейском деле, про роботов и дроны, которые будут воевать, вопрос войны все равно решает нога солдата, которая ступает на чужую землю», — говорит Крупнов. По его мнению, даже нынешней численности населения РФ в критический момент может оказаться недостаточно для удержания территории. При этом эксперт убежден в том, что ухудшение демографической ситуации в стране продлится еще не один год. Подтверждается это и прогнозом Минэкономразвития, согласно которому естественная убыль сохранится до 2023 года.

Сергей Смирнов полагает, что ситуация не столь драматична, и в сокращении численности вооруженных сил есть свои плюсы. «Возможно, это сподвигнет армию на реальные реформы. Конечно, пока она сопротивляется и вероятно поэтому является одним из лоббистов улучшения демографической ситуации». Тем не менее, если число военнослужащих будет сокращаться, отношение к ним может в корне измениться в лучшую сторону: «Когда ограничены ресурсы, с каждым человеком приходится работать индивидуально. Это уже не масса», — отмечает он.

Снижение уровня образования

Одним из последствий убыли населения становится снижение конкуренции за образование в регионах. В нестоличных высших учебных заведениях уже отмечается снижение проходного балла, необходимого для поступления в вуз и в целом упрощение требований для абитуриентов. Отчасти это связано и с оттоком поступающих в учебные заведения Москвы, Санкт-Петербурга или за рубеж. «Конкурс на бюджетные места в вузах есть, но он очень разный. В престижных московских вузах на престижных факультетах он выше, чем в региональных — в разы», — заявил DW старший научный сотрудник лаборатории исследований социального развития Института социального развития РАНХиГС Дмитрий Логинов.

Одновременно, по его словам, в последнее время в РФ наметилась тенденция к тому, чтобы довольствоваться средним профессиональным образованием. «Мы видим настрой россиян на то, чтобы рассматривать среднее профессиональное образование в качестве успешной образовательной стратегии», — сообщил эксперт.

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