Гигантские пауки-людоеды из легенд Кабардино-Балкарии существуют и поныне?

Рассказанное ниже однозначно будет воспринято большинством как выдумка, сказочная страшилка, фольклорное сказание. Вероятны иронические комментарии, намеки на неадекватность восприятия, упреки рассказчика в желании привлечь к себе внимание не совсем корректными методами.

То, что в эту историю большинство не поверит, я знаю точно. Более того, я сам не верил достаточно долго. Да и сейчас, если по честному, сомневаюсь в услышанном. А поэтому попытаюсь препарировать его со всех сторон, взглянуть на данный эпизод с позиций возможного. Впрочем, что значит возможного? Это невозможно, по той простой причине, что невозможно – сказал мне специалист, непосредственно связанный с изучением данных представителей мира фауны.

Ну коль так, нам остается изложить только факты. Считайте всю эту историю вымыслом, но вымыслом, основанном не только и даже не столько на преданиях далеких лет, как на впечатлениях очевидцев.

Речь пойдет о гигантских членистоногих – пауках, которые когда-то жили в наших местах. Я уже обращался к этой теме в материале «Тызыльские пауки и легендарный Маджар» («Неизвестная Кабардино-Балкария», 2013) и был уверен, что на этом тема закрыта.

Напомню, речь шла о том, что Маджар (на его месте располагается сейчас печально известный в новейшей истории Буденновск) – знаменитый золотоордынский город, являвшийся в XIII-XVI веках центром пересечения торговых путей из Закавказья в Северное Причерноморье и Поволжье, согласно преданиям был буквально атакован гигантскими пауками.

Об этом писал крупнейший ученый XVIII века Петер-Симон Паллас в своем труде «Заметки о путешествии в южные наместничества Российского государства в 1793-1794 годах»: «У нас нет оснований верить, что …жители были изгнаны отсюда великим множеством огромных тарантулов, от которых, по традиции, происходит название речки Бивалла. По-татарски би означает «тарантул», а валла – «плохой» или «дурной». Я никогда не считал эту страну родиной названных насекомых; более того, несмотря на все старания, я не смог обнаружить здесь даже обыкновенного тарантула».

Позже – в 1828 году – в Маджаре побывал французский натуралист Шарль Годе, уже более подробно изложивший легенду об уничтожении города гигантскими пауками.

Размышляя в своем материале над тем, каким именно образом пауки смогли овладеть целым городом, я, придерживаясь того мнения, что жители покинули Маджар по причине невероятного обилия тарантулов, превративших жизнь людей в кошмар, тем не менее, вспомнил и об одном сказании, нашедшем отражение в нартском эпосе.

Сказание удивительное, к тому же уникальное – ни у одного из народов, носителей нартского эпоса, за исключением балкарцев и карачаевцев, не встречающееся. Оно опубликовано в книге «Нарты» (Москва, «Восточная литература», 1994) в разделе «Сосурук/Сосурка» под номером 45 и называется «Как нарт Сосурук истребил пауков-людоедов».

Но привел я его в материале «Тызыльские пауки и легендарный Маджар» как определенного рода доказательство того, что гигантские пауки могли существовать, во всяком случае, в человеческом воображении. И если их было много, и если они доставляли людям неприятности и страдания, то могли со временем, в пересказах через поколения, увеличиться в размерах, превратившись в гигантов.

Понятно и то, что тызыльские пауки никак не могли оказаться в Маджаре, находящемся в более полутора сотен километров (по прямой) от наших мест. Это была просто экзотическая версия, служащая целью придать материалу некую мистическую интригу. А оказалось, что ее и не надо было придавать – Маджар далеко и сам по себе, а тызыльские пауки совсем другая история. И самое главное – получается, что отнюдь не мифическая.

Более того – в семидесятых годах прошлого века я слышал ее отзвук, но будучи весьма скептически настроенным к хабарам местных жителей (за годы журналистской работы такого пришлось услышать, что хватило бы на целый сборник сказок), тогда только посмеялся.

Но начнем с первоисточника, а именно с оригинального текста. Это запись жителя селения Бедик Харуна Отарова, сделанная известным балкарским просветителем Саидом Шахмурзаевым в 1973 году (сказителю на тот момент было 78 лет) и ныне хранящаяся в архиве Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований.

Приведем ее целиком:

«Во времена нартов были большие пауки [величиной] с корзину. Они обитали в краю Тызыл, в местности под названием Кердеуюклю. Там есть возвышенность Шауппопот. С обеих сторон этой крутой возвышенности были глубокие ущелья.

Вот там, на перекрестке дорог, в ущелье [и] жили пауки [величиной] с корзину. Они плели паутину [толщиной] с аркан, заманивали [в нее] проходящих мимо путников и, опутав, высасывали из них кровь. В этих глубоких ущельях вокруг Шаушюпота до сих пор лежат кости и черепа людей, которых сожрали эти пауки.

Советчица нартов Сатанай прослышала, что там-то и там-то пауки [величиной] с корзину преграждают дороги людям, заманивают их в [свою] паутину и высасывают из них кровь. Услышав это, она пояснила обо всем Сосуруку.

Сосурук вместе [со своим] нартским войском отправился туда, где были пауки. Когда добрались, увидели в глубоком ущелье [сети] и [их] паутины. Пауки, заметив [нартов], бросились [на них]. Часть нартов погибла. Однако нарты одержали победу и истребили [всех] пауков. Нарт Сосурук послал к Сатанай [гонца] с вестью, что они победили пауков. Сатанай пришла [туда] и заметила перебитых диковинных пауков [величиной] с корзину.

[По велению] Сатанай собрали паутину этих пауков, навьючили на коней и привезли в нартскую страну. Из этой паутины соткали холсты, [сшили] одежду нартскому войску. Одежда, сделанная из паутины этих пауков, не промокала. Она была [очень] прочная, в холод [в ней] было тепло, в жару прохладно. [Нартов, одетых] в эту одежду, не брали ни стрелы, ни мечи. Эта одежда из паутины ослепительно блестела.

Однажды, когда нартское войско отправилось в поход, в пути оно встретило большую группу эмегенов. Эмегены, увидев [нартов], решили вступить с ними в борьбу. Однако блестящая одежда [на нартах] освещала ущелья, дороги, ослепляла [эмегенов], и они не выдержали, испугались и бросились бежать.

[Нарты] стали преследовать эмегенов и загнали их в ущелье Шаушюгюта, где они истребили пауков. Глупые эмегены, [проголодавшись], съели убитых нартами пауков [и все] погибли. С этого дня никто не видел эмегенов. «Вот так на земле исчезли эмегены»,— говорил мне в детстве мой отец Наннак, когда рассказывал о нартах».

Великаны-эмегены

Итак, перед нами сказка, легенда, предание. К этому виду народного творчества надо так и относиться, если бы…

Первый отзвук истории о пауках донесся до меня в застойные и такие спокойные семидесятые годы прошлого века. Коллектив редакции газеты «Советская молодежь», в которой я тогда работал, в один из августовских дней выехал в Тызыльское ущелье – на турбазе «Тызыл», принадлежащей Нальчикскому заводу полупроводниковых приборов, нас пообещали приютить на субботу-воскресенье при полном пансионе.

Такая договоренность в те годы была в норме вещей: НЗПП гремел по всей республике, газета не раз посвящала ему материалы и вполне естественно, что комсомольская организация завода решила провести встречу молодежного актива с коллективом газеты в неформальной, так сказать, обстановке.

До Гунделена (тогда он назывался так) доехали в большой тесноте на редакционной «Волге» – на заднем сиденье нас, помнится, было шестеро: четверо впритык друг к другу, двое – практикантка из ростовского журфака и заведующая отделом пропаганды, женщина весьма представительная – на наших коленях. Как добрались – не помню, да это и не имеет в данном случае никакого значения. У гунделеновского поворота нас ожидал заводской «уазик», так называемая «таблетка», в котором мы и разместились с уже большим комфортом.

Ущелье реки Гунделен. Фото: velochel.ru

За рулем оказался мужчина лет пятидесяти с гаком – для меня, которому было немногим за двадцать – самый настоящий старик, не представляющий никакого интереса. И, без сомнения, не запомнившийся, если бы не следующее. Где-то сразу после ответвления, ведущего в другое ущелье, водитель остановил машину, вышел из нее. Если честно, я подумал, что ему надо по малому делу. Но краем глаза заметил, что мужчина остановился у ящика, лежащего на обочине.

Судя по всему, это был ящик, предназначенный для транспортировки яблок. Водитель приподнял его, поднес чуть ли не к глазам, что-то пристально рассматривая, а потом отшвырнул в сторону. Видно было, что он чем-то очень возмущен или расстроен. Это сквозило и в его ответе на замечание сопровождавшего нас секретаря комсомольской организации завода, которое он сделал водителю. Тот попытался что-то объяснить, но что он пробурчал, в шуме мотора никто не понял.

Все описанные выше действия водителя я воспроизвожу с такой точностью потому, что мы с ним оказались за одним столом в примыкающей к спальному корпусу турбазы столовой – очень даже неплохой как по внеш-нему оформлению, так и по приготовленным блюдам. Водитель (к сожалению, я тогда не поинтересовался даже его именем) к этому моменту уже успел принять на грудь, и судя по всему немалую дозу, а посему хотел высказаться и быть услышанным. Так как мы остались с ним за столом одни (за общим, где уселись журналисты и заводской комсорг, не хватило мест, и мне, как самому молодому, пришлось притулиться поблизости), единственным его собеседником оказался я.

То, что я услышал, воспринял как пьяную болтовню, а по большому счету вообще не воспринял. Да и как можно было реагировать на ту белиберду, что нес водитель.

Он поведал, что на днях ездил в Нальчик за продуктами для столовой, ехал налегке, не считая пустых ящиков от яблок, а посему несся достаточно быстро, хоть дорога и не располагала к такой скорости. А посему не обратил внимания на странное существо, переползающее дорогу. Тем не менее, неосознанно крутанул руль вправо, и, сам не понимая почему, решил остановиться.

Затормозил, вышел из машины, прошел несколько метров и замер в недоумении. На обочине дороги находилось нечто всем своим обликом напоминающее паука. Только невероятно огромного – практически по колено. Запомнились острые треугольники многочисленных ног, торчащие со всех сторон, огромный панцирь, напоминающий черепаший, посредине, и глаза – блестящие бусинки. Паук был жив, но не двигался, судя по всему, он, получивший удар машиной, находился в прострации.

Не зная как поступить и в тоже время испытывая неосознанный страх – таких чудищ мужчине еще не приходилось видеть, он вспомнил про ящики от яблок, находящиеся в машине и достал один из них. Паук все также неподвижно маячил на обочине. Мужчина медленно, почему-то бочком, по-дошел к нему и накрыл ящиком.

И тут насекомое словно проснулось. Из отверстия мгновенно выплеснулась какая-то желтая масса – шипящая и страшно вонючая; затем ящик, подброшенный невероятной силой, взлетел в воздух и паук, словно удвоившийся в размерах, двинулся на мужчину.

О том, как водитель рванул с места, как потом гнал машину, можно было только догадываться. С того момента он уже дважды проезжал через это место, но решился остановиться только сегодня – присутствие большого количества людей придало смелости.

Как я воспринял эту историю? А как бы восприняли вы ее? Триллеры о гигантских насекомых тогда еще даже не пришедшие в головы голливудских сценаристов, были сняты через десятилетия. Материалистическое воспитание отрицало всякую возможность присутствия в нашей тогдашней реальности подобного рода монстров.

Поэтому воспринял так, как и должен был – не поверил ни одному слову своего собеседника. Более того, потом, когда уже ночью мы собрались в импровизированной курилке рядом с основным корпусом, жестоко, с максимализмом, присущем юности, высмеял водителя, передав его рассказ в лицах. Смеялись долго, смеялись все.

И ушло из памяти. Ушло навсегда. Я даже не вставил этот эпизод в материал «Гигантские пауки и легендарный Маджар», чтобы не оказаться подвергнутым насмешкам. И так уже в Интернете полно реплик, что пишущий эти строки не краевед, а сказочник.

Я бы и сегодня не вспомнил этот эпизод, если бы… Но об этом чуть ниже. А пока вернемся к самому тексту, опубликованному в эпосе «Нарты». Поговорим о топонимике мест, где происходят описываемые события. В карачаево-балкарской нартиаде, в отличии от эпосов других народов, в большинстве преданий имеется четкая привязка к местности. В данном случае край Тызыл – Тызыльское ущелье. Местность Кердеуюклю отвечает той, что расположена в Тызыльском ущелье прямо перед водокачкой – сегодня ее называют Кукуртлу, отталкиваясь от значения данного слова (кукурт – значит сероводород).

Здесь действительно из земли бил источник с характерным для сероводорода запахом. А вот где находится возвышенность Шаушюгют выяснить так и не удалось. Балкарский ученый Махти Джуртубаев (см. его работу «Карачаево-балкарский героический эпос». М., «Поматур», 2004, с. 152) считает, что это один из близлежащих к Кенделену хребтов, хотя в заключительных абзацах сказания название это обозначает уже ущелье, в котором нарты истребили пауков.

На мой взгляд, взгляд человека, влюбленного в Тызыл, бывавшего в нем неоднократно, речь может идти об ущелье Урды – местности удивительной, таинственной и мрачной, до сих пор малоизученной.

И еще один момент, который привлекает внимание в повествовании о пауках. В описываемом сражении нарты, несмотря на гибель многих из них, одержали победу, истребив всех членистоногих. Они собрали их паутину, отвезли в нартскую страну, где из нее (паутины) соткали холсты и сшили одежду.

Непростую, скажем, одежду: она, во-первых, не промокала, во-вторых, в холод в ней было тепло, а в жару – прохладно, и, в третьих, что самое главное, – ее «не брали ни стрелы, ни мечи».

Стоит напомнить, что только в наше время ученые узнали об удивительных свойствах паутины. Ее нить по своей прочности превосходит сталь такой же толщины; если же выткать нить толщиной 7 миллиметров, то ею можно остановить летящий на полной скорости новейший самолет. Нити эти способны собирать на себе капли воды, в тысячи раз превосходящие их по размерам.

Паутина настолько эффективно рассеивает энергию удара, что «если из нее изготовить бронежилет, он был бы практически непробиваем, к тому же непромокаем, необыкновенно легок и комфортен – согревал бы зимой и охлаждал летом». То есть, обладал бы всеми теми качествами, о которых говорится в эпосе.

Возникает закономерный вопрос: откуда сказителю было известно об уникальных свойствах паутины? Она, напомню, ко всему прочему «ослепительно блестела», что помогло нартам в битве с эмегенами. Эмегены – это фольклорные персонажи, основные противники нартов, существа огромного роста, невероятной силы, при этом злобные и недалекие.

Вот как их характеризовал уроженец Нальчика, известный фольклорист (мы выпустили книгу его работ «Живой отголосок прошлого») Евгений Баранов:

«…Под этим именем известны одноглазые великаны, скрывавшиеся в пещерах и занимавшиеся разведением коз. Злые и жестокие, они отличались необыкновенной прожорливостью и особенно любили лакомиться человеческим мясом: поэтому людям, чтобы оградить себя от их нападения, приходилось вести с ними постоянную борьбу.

Не отличаясь особым умом, эмегены легко поддавались обману человека, который благодаря своей хитрости часто побеждал их. Эмегены были от одноглавых до тысячеглавых. Отрубленные головы их имели свойство сейчас же прирастать к туловищу; точно такое же свойство имели и остальные части их тела. Поэтому, чтобы лишить жизни эмегена, отрубленную часть его тела следовало немедленно сжигать…».

Но в случае с пауками нас интересует лишь одна ипостась эмегенов – их невероятная прожорливость. Вспомним: «Глупые эмегены съели убитых нартами пауков и погибли». Следовательно, пауки были ядовиты и в этом контексте рассказ водителя о том, что паук выплеснул из себя желтую массу – шипящую и вонючую – наполняется особым смыслом. Шипящую – значит, без сомнения, кислотную: соляная кислота, как известно, в определенных случаях шипит и пенится. Повезло, надо сказать, нашему водителю, что выплюнутая пауком субстанция не попала на его тело…

Большой научный интерес, судя по всему, представляли тызыльские пауки. Если они, конечно, были. Уже упоминаемый выше Махти Джуртубаев, комментируя сюжет о членистоногих, заключает: «Трудно сказать, лежат ли в основе сказания какие-то реальные события, например, столкновение с племенем, самоназвание которого напоминало предкам балкарцев и карачаевцев слово «губу» – паук, т.е. оно появилось в результате ложной этимологии.

Об этих пауках старики – балкарцы и карачаевцы – рассказывают как о реальных существах, обитавших в отдаленные времена в горах Кавказа. Спасаясь от них, люди строили себе жилища на плоских вершинах гор – пауки не умели карабкаться по склонам. В долины люди спускаться не рисковали». (с. 152-153).

Но мне кажется, что племя губу в данном случае вовсе не при чем. Более того: закидайте меня камнями своей иронии, утопите меня в водопаде своего остроумия, но я верю: отдельные особи гигантских паук, уничтоженные нартами в незапамятные времена (считается, что эпос как таковой создавался в VIII–VII веках до нашей эры, а в XIII–XIV отдельные сказания были объединены в циклы) дожили и до наших дней.

Более того, есть человек, который своими глазами видел гигантских пауков-людоедов. Видел относительно недавно, и я знаю, что он не врет. Не то что знаю – уверен.

Вот как это было. Январский звонок из Тырныауза от товарища, моего ровесника, с которым побывали не в одной экспедиции, о котором я не раз писал. Но речь в данном случае не о нем, а о его знакомом – человеке состоявшемся, известном в своем кругу, не склонном к преувеличениям и байкам. В силу своей должности и занимаемого положения, он немного стесняется, что ему могут не поверить, не так понять и поэтому по обоюдному согласию сегодня я не называю его имени.

Вот эта история. 2008 год. Наш имярек едет в Тырныауз и за селением Бедык, где-то в двух с половиной километрах от него, видит на дороге нечто. Вот его впечатления:

«Я издалека заметил, что через дорогу что-то передвигается. Остановился в метрах пяти-шести от этого существа, поста-вил машину на ручник, открыл дверь, но выходить не стал. И только тут понял, что через трассу переползает огромный (не менее 35-40 сантиметров высотой) паук. По своим размерам он был куда как больше ведра. Полз медленно, его ноги (мне показалось, что их не меньше восьми) передвигались синхронно.

Честно скажу: при его виде у меня, человека в силу своих профессиональных обязанностей много видевшего, перехватило дыхание – это был настоящий монстр, созданный природой для того, чтобы нести смерть. Я дождался, пока он скроется в придорожных зарослях, а потом помчался на такой скорости, что за какие-то пятнадцать минут оказался в Тырныаузе.

Мне незачем выдумывать и лукавить, могу, если надо, под-твердить правдивость своего рассказа на полиграфе, тем более, что уже пару раз проходил на нем проверку. Вы говорите, что в эпосе «Нарты» имеется предание о таких пауках, но я, к своему стыду, не читал его – работа не оставляет времени на чтение.

И от стариков я не слышал ничего подобного. А если бы слышал, то принял бы рассказчика за фантазера. У нас немало таких – выдумывают, особенно на нетрезвую голову, чтобы привлечь к себе внимание, покрасоваться, набить цену. Я не из их числа. И об этом эпизоде никому не пояснил тогда, да и сейчас не собирался, если бы не узнал, что вы намечаете поездку в эти места.

Мне кажется, что это чудище живет где-то поблизости – может, в пещерах, что с правой, если едем вверх, стороны Баксанского ущелья. Ведь, как я понял из нашего с вами разговора, сказитель, с чьих слов записано воспроизведенное в «Нартах» предание, тоже был родом из Бедыка. Скорее всего это не случайно и именно здесь, или в Тызыле, что за хребтом, он живет. Он или они.

С другой стороны, вы утверждаете, что пауки не умеют карабкаться по склонам. Но, может, раньше не умели, а за прошедшие столетия и этому научились? Странно и то, что за это время их никто не видел. Но я-то видел. Видел, как вижу вас, они реальны».

Значит, они существуют? Значит, эти реликты ушедших эпох каким-то невероятным образом дожили и до наших дней? Дрожь пробегает по телу от одной мысли, что мы могли столкнуться с одним из представителей этого ископаемого вида – хищника, в рационе которого не только насекомые или другие мелкие животные, но и люди. Брр…

Наука однозначно говорит: это невозможно, а жизнь, как свидетельствуют два описанных случая, получается, убеждает в обратном? Но не будем спешить, ведь доказательств у нас, по большому счету, нет, а свидетельство очевидца, даже если его подтвердит полиграф, в данном случае ничего не значит: может, видел, а может, привиделось.

И необходимый постскриптум. Алмасты – лесных людей, существование которых и поныне также не подтверждено наукой, в Кабардино-Балкарии видели сотни, если не тысячи. Живут не только легенды, но и собраны (в частности, знаменитой экспедицией француженки Жанны Кофман, долгие годы базировавшейся в селении Каменномостское) многочисленные свидетельские показания.

Отчего мы вспомнили об алмасты? Одна из версий, почему их до сих пор не обнаружили, основана на том, что алмасты живут не в нашем мире, а, скажем так, в другом – параллельном, парамире. И в силу каких-то обстоятельств оказываются в какой-то момент в нашем. А если и с гигантскими пауками происходит нечто подобное? Можно ли такое допустить? А почему нет?

Следовательно, надо искать. Будем искать, как говорил герой одного известного кинофильма? Будем искать! Нынешней весной мы собираемся в верховья Бедыка, лежащие за ними Тызыл и Урды – те самые (вспомните строчку из предания «Как нарт Сосурук истребил пауков-людоедов») «глубокие ущелья, где до сих пор лежат кости и черепа людей, которых сожрали эти пауки».

Автор: Котляров Виктор Николаевич, г. Нальчик / Страничка на фейсбук автора.

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