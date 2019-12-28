Странные вещи в новой квартире: История от нашего читателя

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"Месяц назад мы с мамой переехали на новую квартиру, разменяли нашу трешку на почти такой же площади двушку. Главное было сменить район, так как мама часто болеет и ей надо было поближе к городской больнице, и сделать это надо было как можно скорее, покупатели трешки нашлись быстро и тут же начали нас торопить.

Выбирать особо было не из чего, почему-то на рынке подходящих предложений оказалось немного и уже через несколько дней мы решили остановиться на двушке в 9-этажном доме 90-х годов постройки.

Тематическое фото

Квартира на первый взгляд показалась вполне приличной, не убитой, разве что окна были старые деревянные, когда у всего дома уже давно стояли пластиковые, но хозяйка квартиры за это сделала нам хорошую скидку.

Первый звоночек прозвенел, когда внезапно через несколько дней после переезда умер наш кот. Он сразу же после переезда отказался есть и пить и просто лежал на одном месте, а потом так же тихо умер.

Мама уже тогда начала что-то ощущать и сказала, что может быть кот "забрал на себя плохую энергетику", но я ее не слушала, она у меня в целом суеверная и верит даже в гороскопы.

Но потом я сама стала замечать что-то непонятное, я нередко работала за компьютером до поздней ночи, сидела в темноте и напротив открытой двери в мою комнату была прихожая. И вот я регулярно стала замечать уголком глаза что-то белое в этой прихожей. Оно стояло вертикально, словно фигура человека. Я успокаивала себя, говоря, что это просто всякое мерещится в темноте и что я просто вижу мамину куртку.

Пока через несколько дней я не узнала, что свою светлую куртку мама вешает не в прихожую на вешалку, а в шкаф. И что если специально в темноте смотреть прямо из моей комнаты в прихожую, то ничего белого вертикального там не видно.

После этого я стала закрывать дверь в свою комнату, когда работала по вечерам.

Потом стали происходить другие вещи, мы обе женщины, мужиков в доме больше нет, и за собой постоянно закрываем крышку унитаза, это уже вошло в автоматическую привычку, кошек в нашем доме больше не было, но теперь, открывая крышку унитаза по утрам, мы стали находить внутри разные предметы — от баллончика освежителя воздуха и рулона туалетной бумаги, до шпилек и расчески.

Так продолжалось недели полторы. Я стала грешить на то, что мама сама случайно роняет их туда, а потом просто не помнит ничего, но мама клялась, что она такого не делала. А потом сказала, что в нашей квартире живет барабашка и что она слышит как по ночам он стучит в коридоре как раз в районе туалета.

Я в такое не верю, странные звуки в многоквартирных домах это почти всегда обычные звуки, идущие сверху с других квартир или снизу, или из труб, или из радиаторов. Тем более, что никаких странных звуков я не слышала.

А недавно мы разговорились с нашей соседкой и оказалось, что в этой квартире раньше жили дед с бабушкой и оба в ней умерли как раз незадолго до нашего переезда сюда. А хозяева квартиры от нас это почему-то скрыли.

Когда мама узнала об этом, она еще больше поверила в барабашку, а еще в привидений. При этом она их кажется даже не боится, но все-таки хочет пригласить священника освятить квартиру".

Автор: Ирина Чернышева

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