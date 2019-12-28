Вологодский почтальон 35 лет разносит письма и лекарства по лесному бездорожью

Местным старается помогать по мере возможностей: по их просьбе покупает и приносит лекарства, одежду, продукты питания.

Алефтина Бабушкина, 35 лет работающая почтальоном в деревне Игумницево Водогодской области, рассказала проекту «Гордость России» о том, как выбрала эту профессию и почему до сих пор ей верна.

Женщина подчеркнула, что сознательно решила пойти работать на почту и совершенно не жалеет об этом.

«В профессию я попала сознательно: с самого детства мне нравилось работать с бумагами, что-то заполнять. Всю жизнь я тружусь на почте, за это время сменила много должностей: начинала оператором, была и начальником отделения, но, пожалуй, работать почтальоном мне нравится больше всего», — призналась Бабушкина.

Всего она обслуживает 4 деревни — Игумницево, Протасово, Лаврентьево и Пазухино. Три из них расположены по разным сторонам относительно Игумницево, где находится почтовое отделение, и потому за день почтальон успевает доставить письма и посылки только в один из населенных пунктов.

«Иду я то ровно на север, то строго на юг. В отдаленных деревнях проживают, в основном, пенсионеры, некоторые деревни оживают летом, когда приезжают дачники. Зимой я добираюсь до этих деревень пешком, а летом, если позволяет погода, — на велосипеде. Дороги у нас грунтовые, летом после дождя добраться до населенных пунктов можно только пешком, в осенне-весеннюю распутицу — тоже только на своих двоих.»

Местным старается помогать по мере возможностей: по их просьбе покупает и приносит лекарства, одежду, продукты питания. Становится собеседником для тех, кому нужна психологическая поддержка. Решила не оставлять работу Бабушкина даже тогда, когда ей исполнилось 55 лет и можно было выйти на пенсию.

«Местных дедушек и бабушек знаю по много лет, мы уже не просто знакомые, а практически родные люди. Вообще почтальонов у нас любят, мы все уже будто одна большая семья. Почтальон в деревне – это связь с внешним миром, его ждут, ему доверяют, это желанный гость в любом доме. Моих подопечных я знаю не только поименно, мне известны все их привычки, бывает, и желания угадываю. В этих краях прошла вся моя жизнь, 60 лет на этой земле, любимой земле. Как говорится, где родился, там и пригодился.»

Часто женщине приходится встречать лис, куниц, ласок и других диких зверей, однако она привыкла и не боится. На всякий случай носит с собой газовый баллончик, однако ни разу им не пользовалась. Радуется, что ни разу ей не попался дикий кабан, волк или медведь, которые регулярно встречаются в здешних краях. Но к таким встречам Алефтина готова.

«Знаю, что при встрече с кабаном нужно сразу свернуть с дороги в сторону: у кабана глаз так устроен, что они видят только впереди расположенные предметы, а боковое зрение у них не развито. Есть у нас и медведи с волками, волков много, даже в деревню зимой заходят, голодно им в лесу. Слышу иной раз, опять соседи обсуждают, что у кого-то волки собаку задрали. Медведи у нас в окрестностях тоже бродят, я знаю, что они боятся громких звуков, поэтому при встрече лучше вести себя напористо и громко, например, начать кричать и колотить палкой по дереву.»

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