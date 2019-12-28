Календарь: 28 декабря — Всемирный день кино

В этот день в 1895 году в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
В этот день в 1895 году в Париже в «Гранд-кафе» на бульваре Капуцинок прошел первый сеанс синематографа братьев Люмьер.
В этот день 123 года назад в парижском кафе на бульваре Капуцинок Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота». Это был первый фильм в истории кинематографа, который был показан публике за деньги. Кино вызвало настоящую панику у зрителей: они вскакивали с мест и убегали из зала, боясь, что приближающийся на экране поезд раздавит их…
В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Это был фильм «Понизовая вольница» режиссера Владимира Ромашкова по мотивам народной песни о Стеньке Разине «Из-за острова на стрежень». Длился первый российский фильм всего семь минут.
С тех пор кинематограф прошел большой путь в развитии и претерпел масштабные изменения: от немого кино до звукового, от черно-белого до цветного, от пленочного до цифрового. По всему миру сегодня проводится много различных кинофестивалей: самые значимые из них — «Золотая пальмовая ветвь» в Каннах и голливудский «Оскар».
События дня:
1869 г. — в Огайо (США) Уильям Семпл запатентовал первую жевательную резинку.
1895 г. — немецкий физик Вильгельм Рёнтген в Вюрцбурге объявил об открытии рентгеновских лучей.
1972 г. – в Казахстане введен в действие высокогорный каток «Медео».
Именинники:
Александр, Василий, Екатерина, Павел.
Родились:
Евгений Викторович Вучетич (1908 — 1974 гг.) — советский скульптор, создатель монумента «Родина-мать зовет!»
Дензел Вашингтон (1954 г.) — американский актер и кинорежиссер.
Федор Чистяков (1967 г.) — российский рок-музыкант.
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