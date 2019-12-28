Шесть продуктов могут помочь человеку справиться с плохим настроением

Медики рассказали, что дефицит омега-3 в организме человека становится виновником развития депрессии и плохого настроения. Шесть продуктов могут помочь справиться с данной проблемой, если включить их в рацион питания.
Какао благодаря теобромину успокаивает нервную систему, так что не стоит пренебрегать черным шоколадом, улучшающим настроение. Медики рекомендуют ежедневно употреблять 5 орехов, отвечающих за выработку серотонина. В бананах есть большое количество витамина B6, а также фолиевая кислота, растительные волокна и другие полезные вещества.
Можно включить в меню кунжут для насыщения организма треонином, а также чаще готовить блюда из лосося, тунца или сардин. На последнем месте оказалось красное мясо, улучшающее здоровье головного мозга. Оно борется со стрессом и жировыми отложениями.
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Последнее: Медики рассказали, что дефицит омега-3 в организме человека становится виновником развития депрессии и плохого настроения. Шесть продуктов могут помочь справиться с данной проблемой, если включить их в рацион питания. Какао благодаря теобромину успокаивает нервную систему, так что не стоит пренебрегать черным шоколадом, улучшающим настроение. Медики рекомендуют ежедневно употреблять 5 орехов, отвечающих за выработку серотонина. В […]
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