Черный ящик разбившегося в Казахстане самолета решили передать в Москву

Черный ящик разбившегося в Казахстане самолета передадут в Межгосударственный авиационный комитет в Москву для экспертизы, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев.
Камалиев сообщил, что эксперт из Москвы прилетит в Алматы вечером в субботу, передает ТАСС.
«Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет, в город Москву», – добавил он.
Напомним, в результате крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетевшего в пятницу из Алма-Аты в Нур-Султан и рухнувшего в районе жилого сектора, погибли 12 человек, 49 пострадали.
Президент РФ Владимир Путин направил лидеру Казахстана Касым-Жомарту Токаеву телеграмму с соболезнованиями в связи с авиакатастрофой, произошедшей в Алма-Ате, подчеркнув, что в РФ разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных.
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Последнее: Черный ящик разбившегося в Казахстане самолета передадут в Межгосударственный авиационный комитет в Москву для экспертизы, сообщил вице-министр индустрии и инфраструктурного развития республики Берик Камалиев. Камалиев сообщил, что эксперт из Москвы прилетит в Алматы вечером в субботу, передает ТАСС. «Работает следственно-оперативная группа, бортовые самописцы извлечены, завтра черный ящик мы передаем для расшифровки в Межгосударственный авиационный комитет, […]
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