Меладзе осудил Шнурова за растрачивание таланта участницы шоу «Голос» Рагды Ханиевой

Сергея Шнурова осудили за растрачивание таланта одной из участниц шоу «Голос». Как отметил Константин Меладзе, музыкант так и не нашел подход к Рагде Ханиевой.
После очередного эпизода супруг Брежневой заявил, что лидер группы «Ленинград» неправильно работал с конкурсанткой. «Все как-то размыто, — высказался Меладзе. У артиста сложилось впечатление, что участница исполняла не ту песню, которую хотела. Ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев поддержал позицию коллеги Шнурова. По его словам, продюсер раздавил певца. «Как бульдозер тебя сейчас Меладзе разровнял», — отметил шоумен. Тем не менее исполнитель сказал, что ему выбор композиции и само выступление подопечной понравилось, а каждый человек по-своему видит творчество. «Что я хотел, то и получил», — заявил Шнуров.
Однако в финал прошел Антон Токарев, а Рагда Ханиева покинула шоу. После завершения выпуска многие зрители принялись осуждать музыканта и соглашаться со словами Меладзе. В комментариях россияне писали, что ошибка экс-участницы «Голоса» состояла в неправильном выборе наставника. По словам некоторых, за всю передачу он подобрал ей только одну нормальную песню — Bad guy Life, сообщает Слово и Дело.
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Последнее: Сергея Шнурова осудили за растрачивание таланта одной из участниц шоу «Голос». Как отметил Константин Меладзе, музыкант так и не нашел подход к Рагде Ханиевой. После очередного эпизода супруг Брежневой заявил, что лидер группы «Ленинград» неправильно работал с конкурсанткой. «Все как-то размыто, — высказался Меладзе. У артиста сложилось впечатление, что участница исполняла не ту песню, которую […]
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