Меладзе осудил Шнурова за растрачивание таланта участницы шоу «Голос» Рагды Ханиевой

28.12.2019, 8:21, Разное

Сергея Шнурова осудили за растрачивание таланта одной из участниц шоу «Голос». Как отметил Константин Меладзе, музыкант так и не нашел подход к Рагде Ханиевой.
После очередного эпизода супруг Брежневой заявил, что лидер группы «Ленинград» неправильно работал с конкурсанткой. «Все как-то размыто, — высказался Меладзе. У артиста сложилось впечатление, что участница исполняла не ту песню, которую хотела. Ведущий «Голоса» Дмитрий Нагиев поддержал позицию коллеги Шнурова. По его словам, продюсер раздавил певца. «Как бульдозер тебя сейчас Меладзе разровнял», — отметил шоумен. Тем не менее исполнитель сказал, что ему выбор композиции и само выступление подопечной понравилось, а каждый человек по-своему видит творчество. «Что я хотел, то и получил», — заявил Шнуров.

Однако в финал прошел Антон Токарев, а Рагда Ханиева покинула шоу. После завершения выпуска многие зрители принялись осуждать музыканта и соглашаться со словами Меладзе. В комментариях россияне писали, что ошибка экс-участницы «Голоса» состояла в неправильном выборе наставника. По словам некоторых, за всю передачу он подобрал ей только одну нормальную песню — Bad guy Life, сообщает Слово и Дело.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Сергея Шнурова осудили за растрачивание таланта одной из участниц шоу «Голос». Как отметил Константин Меладзе, музыкант так и не нашел подход к Рагде Ханиевой. После очередного эпизода супруг Брежневой заявил, что лидер группы «Ленинград» неправильно работал с конкурсанткой. «Все как-то размыто, — высказался Меладзе. У артиста сложилось впечатление, что участница исполняла не ту песню, которую […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика