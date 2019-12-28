Мнение: О нижних полках великой России

На язык просится сакральная фраза, что «в #СССР такого не было». Потому что это – #правда. Деление на верхние и нижние полки было, чего греха таить. Но вот именно такого, как сейчас, не было. И даже близко быть не могло, разве что в случаях совсем уже диких.

Но они гласно и негласно осуждались.

А теперь всё пошло не так.

Речь о верхних и нижних полках вагонов РЖД, понятное дело. И о совершенно варварских конфликтах верхних пассажиров с нижними за право посидеть, как белые люди, за столиком. Из-за чего РЖД, во изменение собственной позиции двухлетней давности, выпустило специальный приказ и начало в билетах печатать разъяснения, что в дневное время пассажиры верхних полок имеют право пользоваться нижней для сидения и приёма пищи.

И произошло это ровно потому, что пассажиры привилегированных нижних полок совсем не желали пускать «к себе» пассажиров с верхних. Тем более, что верхние за свой билет заплатили меньше, а значит, согласились на все связанные с этим неудобства. И правильно: чего нищебродам потакать!

Ситуация нормальная для воспитанных в извращённых Егором Гайдаром принципах «рыночной» экономики, но совершенно дикая для тех, кто в сознательном возрасте зацепили Советский Союз. Ибо там совгражданам как-то прививали ещё коллективные ценности, несовместимые с таким махровым эгоизмом, который набрал силу сейчас.

И ладно бы ещё в полочных конфликтах олигархи противостояли люмпенам. Но ведь нет! Самые жестокие баталии в плацкартах, которые выбирают, мягко говоря, не самые обеспеченные. А разница в цене между билета верхними и нижними – тысяча-полторы рублей. Плёвая, в сущности, сумма. Но именно она почему-то становится непреодолимым барьером, который разделяет пассажиров чуть ли не на антагонистические классы. Хотя по доходам и уровню жизни они – практически близнецы-братья (или сёстры, чтобы и феминисткам не было обидно).

Так что вся эта история, в сущности о том, как ясные коллективистские ценности «совка» успешно побеждаются в современной, путинской России. Которая, вроде бы, стремится вернуться в Советский Союз, но…

И, в общем-то, сама эта полочная ситуация говорит о сути простых россиян гораздо красноречивее, чем тома социологических исследований. Так зачем тогда бороться за СССР 2.0?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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Последнее: На язык просится сакральная фраза, что «в #СССР такого не было». Потому что это – #правда. Деление на верхние и нижние полки было, чего греха таить. Но вот именно такого, как сейчас, не было. И даже близко быть не могло, разве что в случаях совсем уже диких. Но они гласно и негласно осуждались. А теперь […]