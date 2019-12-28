Пожар произошел в элитном жилом комплексе в Москве

28.12.2019, 8:12, Новости дня

Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве, информирует пресс-служба столичного главка МЧС.

Возгорание произошло в 33-этажном жилом доме на северо-западе столицы, передает РИА «Новости».

«В результате пожара погибли два человека», – говорится в сообщении.

Уточняется, что огонь в подсобном помещении уже потушили.

Напомним, в 2016 году в одном из корпусов элитного жилого комплекса «Алые паруса» из-за технической неисправности и разлома кабины лифта погибла 36-летняя женщина.



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Последнее: Два человека погибли при пожаре в элитном жилом комплексе «Алые Паруса» в Москве, информирует пресс-служба столичного главка МЧС. Возгорание произошло в 33-этажном жилом доме на северо-западе столицы, передает РИА «Новости». «В результате пожара погибли два человека», – говорится в сообщении. Уточняется, что огонь в подсобном помещении уже потушили. Напомним, в 2016 году в одном из […]

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