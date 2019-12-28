К просмотру обязательно: Лучшие фильмы российского кинематографа про Новый год

Российский кинематограф всегда отличался особой душевностью, которой нередко не хватает в преддверии наступления новогодних праздников. Многие западные и советские фильмы, среди которых «Один дома» и «Ирония судьбы», постепенно начинают надоедать, но в прокат выходит относительно мало стоящих картин, которые могли бы заменить их. Журналисты издания OANews составили перечень лучших российских лент про Новый год.

Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2

Данная картина является сиквелом одноименной первой части. Ее режиссером выступил Илья Куликов, ранее занимавшийся постановкой сериалов «Меч 2» и «Карпов 2». В центре сюжета оказываются сотрудники отделения полиции в Барвихе, которые готовятся к Новому году. Неожиданно для них преступная группировка грабит ювелирную компанию, ввиду чего правоохранителям приходится снова возвращаться к работе. Первая часть представляла собой комичную историю о том, как сам сотрудник полиции грабит банк для того, чтобы его отдел оставили. В прокате она заработала более 1,7 миллиарда рублей, ввиду чего сиквел был лишь вопросом времени. По словам продюсера ленты Валерия Федоровича, картина держалась в топах по посещению сеансов более 9 недель. Вторая часть, вышедшая в прокат недавно, также активно набирает обороты.

Ёлки Последние



Комедия от режиссера Тимура Бекмамбетова в 2018 году собрала внушительную кассу. Она представляет собой альманах из нескольких историй простых жителей России, которые встречаются с различными приключениями в процессе подготовки к Новому году. Первая сюжетная линия рассказывает о простом парне из Тюмени, который помогает своему дяде сделать предложение возлюбленной. Вторая история повествует о Снегурочке, которая спасает ворчливого Деда Мороза. Все остальные сюжеты имеют примерно такой же характер, донося до зрителя ту или иную мораль. Франшиза «Елки» берет начало в 2010 году, когда на экраны вышла ее первая часть. После этого сиквелы картины начали выпускать каждый год, а «Елки последние» стала финалом серии. По словам режиссера франшизы Тимура Бекмамбетова, фильмы являются «портретом современной России».

Страна чудес



Режиссерами данной ленты выступили Максим Свешников и Дмитрий Дьяченко. Она также представляет собой альманах из шести историй о простых людях. Главным отличием от «Елок» в данном случае является то, что в итоге все сюжетные линии пересекаются, ввиду чего зрителей ожидает интересная развязка. Главными героями картины выступают Люба и Семен из Костромы. Они пытаются стать участниками шоу «Поле чудес», а также делают все возможное для того, чтобы добраться до Москвы и попасть на Первый канал. В это же время работник ППС Саша заступает в первый караул и спасает жену своего друга, которая рожает у него на глазах. Все истории заканчиваются торжественными финалами под бой курантов. По словам создателей ленты, они хотели отобразить суматоху перед Новым годом и то, как в таких ситуациях у людей из разных регионов РФ много общего. Лента получила массу хороших отзывов и собрала приличную сумму в прокате, ввиду чего в Новый год она может стать отличной альтернативой фильмам «Один дома» и прочей классике.

Дед Мороз. Битва Магов



Картина фактически стала первым российским новогодним фэнтези такого масштаба. Ее постановкой занимался Александр Войтинский. Роль Деда Мороза, выступающего в фильме главным добрым магом, досталась Федору Бондарчуку. Сюжет повествует о простой московской школьнице Маше, случайно попавшей в круговорот событий, связанных с магией и колдовством. В итоге ей предстоит наряду с другими волшебниками сразиться с главным антагонистом и защитить новогодний праздник от проделок злого колдуна. Продюсер фильма «Дед Мороз. Битва Магов» Георгий Малков рассказал, продукт изначально делался масштабным, чтобы оставаться актуальным долгие годы.

Со мною вот что происходит



Данная лента в свое время была номинирована на престижную премию «Кинотавр» в 2012 году. Главной особенностью картины является дуэт Гоши Куценко и постановщика Виктора Шамирова. Они начали сотрудничество с театральной пьесы Ladie’s night, которая собирала аншлаги более 500 раз. Сюжет имеет довольно мягкую юмористическую составляющую и философский подтекст. Фильм является интерпретацией современной жизни в лучших советских кинематографических традициях. Известный блогер Евгений Баженов положительно охарактеризовал ленту, назвав ее одной из самых любимых. «Со мною вот что происходит» скрасит предновогодние дни и определенно вызовет атмосферу праздника.

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