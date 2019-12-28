Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, говорится в фейсбуке пресс-службы командования воздушных сил страны со ссылкой на Госавиаслужбу.
Украинские власти оштрафовали на 5,9 тысячи долларов казахскую авиакомпанию Euro-Asia Air, самолет которой 8 августа выполнил полет над Крымом из Москвы в Симферополь. Отмечается, что со времени вступления в силу запрета на полеты над полуостровом его нарушили более 200 тысяч раз, однако штрафы ранее никто не выплачивал.
«В отличие от российских авиакомпаний, которые ежедневно совершают около сотни взлетов-посадок в Крым и упорно не выплачивают штрафы, [казахские] авиакомпании признали свою вину и добровольно выплатили эти деньги», — говорится в сообщении.
После присоединения Крыма к РФ в марте 2014 года украинские власти закрыли воздушное пространство над полуостровом. Теперь полеты авиакомпаний над Крымом Киев считает незаконными. Как передает информагентство Минобороны Украины, общая сумма штрафов, назначенных российским авиалиниям, составила 560 млн долларов.
Источник: Новая газета
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Последнее: Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом, говорится в фейсбуке пресс-службы командования воздушных сил страны со ссылкой на Госавиаслужбу. Украинские власти оштрафовали на 5,9 тысячи долларов казахскую авиакомпанию Euro-Asia Air, самолет которой 8 августа выполнил полет над Крымом из Москвы в Симферополь. Отмечается, что со времени вступления в силу запрета на полеты над полуостровом его нарушили […]
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