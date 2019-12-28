ПРОГНОЗ – 2020: «ПРИГОВОР ВСТУПАЕТ В СИЛУ»

* * *

Путинские прорывы без времени на раскачку обернулись в 2019-м году тотальной деградацией России. Страна была превращена в полу-изолированную пещеру, населенную перепуганными болванами, уверенными в собственном скрепном величии и тайном желании Запада их завоевать. Именно эти настроения и будет подогревать Кремль до состояния кипения весь наступающий 2020-й год…

Путинские прорывы без времени на раскачку обернулись в 2019-м году тотальной деградацией России. И люди сходили с ума, включая наполеонистого профессора-реконструктора, и протестовали, и садились в тюрьмы от отчаяния, и резали друг друга, и расстреливали сослуживцев-насильников, как Шамсутдинов, и только оторванный от пещерной реальности плешарик не уставал констатировать: как похорошела страна! Как прекрасен макияж на лице покойницы!

Весь год Путин и его бандиты душили Россию, зачищали и изолировали, не забывая выжимать из нее деньги, будучи уверенными, что их у нее еще много – все не вытряхнешь, но стремиться к этому надо. Но собственные подельники типа чуткого едроса Шлегеля уже расползаются по забугорью, предчувствуя наступление последних времен.

Население, действительно, дичает. И ладно бы тупо мочили друг друга – так ведь нет: они обратили свои взоры на неприкасаемых. Вот уже и на Лубянке постреливают, и на подполковника Росгвардии в Москве напали, и автомобиль главы районной администрации в Воронежской области взорвали. И, похоже, это только робкий пунктир: основная линия противостояния граждан и режима будет вырисовываться в 2020-м.

До населения начинает медленно доходить: «В Кремле нас ненавидят и изводят любыми способами. А без объявления войны делать это легко, потому что никто же не подозревает об истинных замыслах. Путинисты лгут с экранов телевизоров, стравливают людей меж собой, а сами в это время шарят по карманам и тупо травят население – плохой экологией, отравленной едой, до смерти травят…»

Народец, конечно, туповат и трусоват, и выживать привык веками, но он может тоже взбрыкнуть. Не сразу, но ведь и путинщина подводит его к данному действу уже пару десятилетий, ибо не вчера все началось…

У Кремля, по большому счету, осталось только два инструмента: пропаганда и полицейщина. Даже 2019-й они заканчивают показательными обысками да арестами. По факту весь год силовичье миллиардами путиниздило деньги и боролось с протестующими, сажало и не пущало, тащило и шокировалось от твердого шуршания стаканчиков.

Страна была превращена в полу-изолированную пещеру, населенную перепуганными болванами, уверенными в собственном скрепном величии и тайном желании Запада их завоевать. Именно эти настроения и будет подогревать Кремль до состояния кипения весь наступающий 2020-й год.

Это будет год невиданного доселе Победобесия, год «юбилейной дедовоевалки». До тошноты и блевотины, до изнеможения – сдохни сам, но деда помяни. А лучше – сдохни завтра, потому что война на пороге, а деды не довоевали, ибо Запад-то живет, и забомбить его надо обязательно. На Сирии мы уже потренировались, теперь пора и поднять планку. Даешь руины Вашингтона! И поверженную Эйфелеву башню тоже – даешь!..

Путину нужна власть пожизненная, без неё он – труп смердящий, вот и пляшет вся его свистобратия вокруг Лукашенко, который ломается аки престарелая девственница. Опасная это игра, и сам «батька» это понимает: бандиты же, убьют к чертовой матери, им не впервой. Вспомните самолет Качиньского.

Но и Лука – такой же, как Путло, только поколхознее и помельче, что не отменяет диктаторской сущности. Тем не менее, на первое время хитрый батька решил прикрыться грудью Помпео – вдруг прокатит, и требования Вашингтона окажутся не столь убийственными, как братско-соседские, больше напоминающие приглашение на казнь?..

Но Путину нужна Беларусь. Позарез нужна, и похоже, в 2020-м он пересечет все «красные линии», дабы получить желаемое. Благо – имперский плебс будет раскочегарен «дедовоевалкой», и ему можно будет смело всунуть в голову необходимость объединения с «Белой Русью», которая ведь – хоть и белая, но – Русь, а значит – исконно наша!.. Кто там против «русского мира»? Выходи по одному или целой группой, и покучнее к стенке становись, колонна предательская!..

Сумасшествие плешфюрера заметно уже сейчас. С каждым днем его неадекватность проявляется то в рассуждениях о поляках, спровоцировавших Гитлера начать Вторую мировую, то в разговорчиках о червяках да улитках, то в цифрах, озвучиваемых на пресс-конференциях и заседаниях.

Параллельная вселенная кривого зеркала сообщает миру устами Путина о невероятных успехах в сфере экономики. Главным успехом, по словам бредящего, стало создание хорошей макроэкономической базы развития. «Это уникальный результат. В нашей новейшей истории ничего подобного не было!» — заключил Всеблагой и приготовился к вознесению.

Вместо стабилизации естественной убыли населения, Россия получила ее скачок до нового 11-летнего рекорда (почти 300 тысяч человек за 10 месяцев). Это – темпы катастрофического вымирания. Несырьевой неэнергетический экспорт вместо роста сокращается до 210 млрд в год. Уровень бедности, по оценке Минэкономразвития, составит 12,5% вместо 12%.

Промышленность, не связанная с сырьевой трубой, уже де-факто скатилась в рецессию: резко сокращается выпуск в машиностроении и металлургии. На фоне сжатия внутреннего спроса производители рекордно с 2008 года снижают цены. Сокращаются коммерческие грузоперевозки, снижается спрос на рабочую силу.

И это – только экономические прорывы в Преисподнюю. А ведь есть и цепочка событий, случившихся по результатам прежних системных решений: утопление «Лошарика» и катастрофа под Северодвинском, выгорающая тайга, утопающий Тулун, антимусорные протесты и адское упорство чиновников, назло ввозящих «урановые хвосты» из Европы в Россию.

Страну утаскивают из цивилизации в мрачную пещеру. Там ее ждет взрыв насилия и вспышка беспредела, дикость и безумие. Говорят, что, если Бог желает наказать – он лишает человека разума. Похоже, приговор вступит в силу в 2020-м.

Не отводите глаз, распахните их пошире. Смотрите и запоминайте, какое наказание следует за эту сумму нечеловеческих грехов. Такого вы еще не видели…

Sasha Sotnik

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: * * * Путинские прорывы без времени на раскачку обернулись в 2019-м году тотальной деградацией России. Страна была превращена в полу-изолированную пещеру, населенную перепуганными болванами, уверенными в собственном скрепном величии и тайном желании Запада их завоевать. Именно эти настроения и будет подогревать Кремль до состояния кипения весь наступающий 2020-й год… Путинские прорывы без времени на […]