Галкин впервые признался, кто ему и Пугачевой родил двойняшек

Галкин заявил, что после рождения Лизы и Гарри не считает суррогатное материнство чем-то плохим и против церковных законов. Наоборот, во многих случаях для семейных пар это единственное спасение.

Максим Галкин решил впервые рассказать о суррогатной матери, благодаря которой он и Алла Пугачева стали родителями двойняшек Лизы и Гарри. В интервью для YouTube-шоу «А поговорить?» юморист признался, что с женщиной, которая выносила их детей, они не были знакомы лично.

«Я знал, кто она, но она не знала, для кого вынашивает детей. Полная анонимность. Нам повезло, это был очень ответственный человек. У меня нет никаких внутренних этических противоречий», — рассказал шоумен о том, что раньше предпочитал не выносить на публику Галкин добавил, что суррогатную маму им помогли найти специалисты. Были видео, анкеты, различные собеседования. «Он (претендент — ред.) тебя не видит, но знает, что разговор с ним записывается на видео. А ты его смотришь, знаешь, откуда человек. В этом нет никакой неправды или скрытого чего-то. Человек открыто говорит про себя, дает свои данные. В любом случае это зарабатывание денег», – добавил Галкин.

Сегодня Лизе и Гарри, которым дали фамилию отца, шесть лет. У детей есть свои няни, они занимаются с репетитором из Франции. По словам источников, ежемесячно Пугачева и Галкин на содержание детей тратят сотни тысяч рублей.

Напомним, ранее Галкин выдал главную их с Пугачевой семейную тайну. Он заявил, что рождение двойни они скрывали до последнего. Друзья о рождении Лизы и Гарри узнали лишь спустя неделю. О том что Галкин и Пугачева станут родителями, знали только два человека.

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