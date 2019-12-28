«Попал в историю из «Градов»: Соколова жестко обратилась к Путину из-за войны в Украине

28.12.2019, 7:57, Разное

Украинская журналистка Янина Соколова публично осудила президента России Владимира Путина за военное вторжение в Крым и на Донбасс и адресовала ему смелое послание.

Она показала его в эфире своего шоу «Вечер с Яниной Соколовой» как реакцию на вопрос одного из кремлевских пропагандистов, озвученный на ежегодной пресс-конференции Путина

Он спросил у российского лидера, считает ли тот себя исторической личностью. Путин в ответ заявил, что это решит следующее поколение.

«Уже и это поколение может дать оценку – дядя Вова, ты дурак?! Все, что относительно хорошего ты сделал для своей страны за первые 10 лет, ты успешно прос*ал за секунду, пытаясь попасть в историю из «Градов» и комплексов «Бук». Аксиома – комплекс неполноценности всегда приводит к комплексу «Бук», – ответила на тщеславную ремарку главы страны-оккупанта Соколова.



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