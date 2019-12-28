«Попал в историю из «Градов»: Соколова жестко обратилась к Путину из-за войны в Украине

Украинская журналистка Янина Соколова публично осудила президента России Владимира Путина за военное вторжение в Крым и на Донбасс и адресовала ему смелое послание.

Она показала его в эфире своего шоу «Вечер с Яниной Соколовой» как реакцию на вопрос одного из кремлевских пропагандистов, озвученный на ежегодной пресс-конференции Путина

Он спросил у российского лидера, считает ли тот себя исторической личностью. Путин в ответ заявил, что это решит следующее поколение.

«Уже и это поколение может дать оценку – дядя Вова, ты дурак?! Все, что относительно хорошего ты сделал для своей страны за первые 10 лет, ты успешно прос*ал за секунду, пытаясь попасть в историю из «Градов» и комплексов «Бук». Аксиома – комплекс неполноценности всегда приводит к комплексу «Бук», – ответила на тщеславную ремарку главы страны-оккупанта Соколова.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: * * * Путинские прорывы без времени на раскачку обернулись в 2019-м году тотальной деградацией России. Страна была превращена в полу-изолированную пещеру, населенную перепуганными болванами, уверенными в собственном скрепном величии и тайном желании Запада их завоевать. Именно эти настроения и будет подогревать Кремль до состояния кипения весь наступающий 2020-й год… Путинские прорывы без времени на […]