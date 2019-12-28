Мутко указал на успехи в решении проблем с жильем в Тулуне после паводка

В Тулуне, который пострадал от паводка, решены почти все связанные с жильем проблемы, сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Мутко возглавляет правительственную комиссию по ликвидации ЧС в Иркутской области. Он совершает рабочую поездку по населенным пунктам. В частности, Мутко посетил последний востребованный пункт временного размещения в Тулуне.

После паводка в таких пунктах находились 1 тыс. 742 человека, сейчас «остается пять семей, 40 человек». Как отметил Мутко, «решение всех жилищных проблем закрывается», передает РИА «Новости».

Мутко также поручил заняться вопросом оттока специалистов ЖКХ из Тулуна – часто специалисты ЖКХ получают сертификаты на жилье и уезжают в другие города.

Вице-премьер также сообщил, что квартиры в домах, которые строятся для пострадавших от летних паводков, могут быть обеспечены минимальным набором мебели, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о наводнении, которое началось в Иркутской области в конце июня и от которого сильнее всего пострадал Тулун.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Медики рассказали, что дефицит омега-3 в организме человека становится виновником развития депрессии и плохого настроения. Шесть продуктов могут помочь справиться с данной проблемой, если включить их в рацион питания. Какао благодаря теобромину успокаивает нервную систему, так что не стоит пренебрегать черным шоколадом, улучшающим настроение. Медики рекомендуют ежедневно употреблять 5 орехов, отвечающих за выработку серотонина. В […]