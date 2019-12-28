Медведева извинилась перед болельщиками

Российская фигуристка Евгения Медведева принесла извинения за свою реакцию на поддержку болельщиков.

Она согласилась, что поддержка была потрясающей, и призналась, что болельщики ей очень помогли. Она извинилась за то, что, «возможно, так холодно реагировала на их поддержку после проката», пишет Sports.ru.

Медведева пояснила, что «прокат выдался тяжелым». Фигуристка поблагодарила болельщиков «за такую теплоту, за подарки».

«Впечатления, конечно, сегодня колоссальные», – сказала она.

Напомним, после короткой программы на чемпионате РФ в Красноярске Медведева занимает пятое место.

Медведевой в четверг пришлось менять коньки перед короткой программой национального первенства из-за повреждения ботинка. Новые коньки потребовалось дополнительно фиксировать на ногах.

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