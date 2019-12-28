Рейтинг доверия к президенту обрушился на Украине

На Украине «баланс доверия» граждан к институту президентства снизился с 65,9% до 31,7%, свидетельствуют результаты общенационального исследования фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра Разумкова.
На Украине наибольшим доверием пользуются вооруженные силы и госслужба по ЧС (по 71%), церковь (65%) и волонтерские организации (64%), передает ТАСС.
Нацгвардиz пользуется доверием 31%, так называемые добробаты – 25%, общественные организации – 16%, украинские СМИ – 15%.
Примерно равное число украинцев доверяют и не доверяют нацполиции (45%), патрульной полиции (45% доверяют и 44% не доверяют), СБУ (доверяют 42%, не доверяют 45%).
Меньше всего на Украине доверяют судам, политическим партиям, коммерческим банкам, прокуратуре, чиновникам.
Около трети украинцев (29%) не доверяют профсоюзам и Нацбанку Украины, уровень недоверия парламенту составляет 17%, правительству – 13%.
В результате президент Украины занял пятое место в списке доверия граждан к институтам власти, хотя в сентябре занимал в нем первую строчку.
Напомним, Зеленский возглавил список 100 самых влиятельных украинцев.
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Последнее: На Украине «баланс доверия» граждан к институту президентства снизился с 65,9% до 31,7%, свидетельствуют результаты общенационального исследования фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Центра Разумкова. На Украине наибольшим доверием пользуются вооруженные силы и госслужба по ЧС (по 71%), церковь (65%) и волонтерские организации (64%), передает ТАСС. Нацгвардиz пользуется доверием 31%, так называемые добробаты – […]
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