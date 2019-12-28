Американские исследователи после проведенного исследования сделали новое открытие. Они выяснили, что строгая диета становится виновником возникновения чувства одиночества у детей и взрослых лиц.
После завершения семи опытов специалисты отметили, что данная проблема не связана с придирчивостью к меню. Люди, вынужденные ограничивать свой рацион во время застолья из-за проблем со здоровьем и религиозных убеждений испытывают столь негативную эмоцию.
Они ощущают себя морально обделенными, так как не могут стать участниками полноценных социальных связей. Также особы, которые вынуждены придерживаться строгой диеты, начинают переживать, что подвергнутся осуждению со стороны сверстников.
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Последнее: Американские исследователи после проведенного исследования сделали новое открытие. Они выяснили, что строгая диета становится виновником возникновения чувства одиночества у детей и взрослых лиц. После завершения семи опытов специалисты отметили, что данная проблема не связана с придирчивостью к меню. Люди, вынужденные ограничивать свой рацион во время застолья из-за проблем со здоровьем и религиозных убеждений испытывают столь […]
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