Мнение: Не поехать ли в Италию?

Всем привет. Вот — позитивная новость. Власти города Оллолаи и коммуны Нульви, которые расположены на итальянском острове Сардиния, предлагают всем желающим купить дом всего за один евро. При этом к покупателю предъявляется единственное требование — здание надо полностью отремонтировать за год, сообщает «Российская газета». По оценкам экспертов, такой ремонт обойдется в 20 000 евро. Однако…полтора ляма за дом с инфраструктурой, вид на жительство, а потом и гражданство…заманчиво, черт возьми! И еще такая программа у них есть — платить переселенцам по 700 евро в месяц, если они заводят бизнес какой-нить…оживляют местную застойную жизнь. Я лично задумалась на эту тему. Я могу открыть блинную, пекарню — запросто! У меня такие рецепты есть — супер. У нас-то дом за полтора ляма это что? это что-то можно конечно…без земли! А земля сколько стоит? Да уж стоит. А подвести газ, канализацию, электричество? А тут в Италии…я задумалась, вот что. Конечно, это не в столице! А я бы с удовольствием в маленьком городке пожила…

Источник: Достало

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Последнее: Всем привет. Вот — позитивная новость. Власти города Оллолаи и коммуны Нульви, которые расположены на итальянском острове Сардиния, предлагают всем желающим купить дом всего за один евро. При этом к покупателю предъявляется единственное требование — здание надо полностью отремонтировать за год, сообщает «Российская газета». По оценкам экспертов, такой ремонт обойдется в 20 000 евро. Однако…полтора […]