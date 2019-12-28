Расторгуев назвал «уткой» сообщения о долге Пенсионному фонду

28.12.2019, 6:37, Новости дня

Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев опроверг сообщения о том, что он якобы должен Пенсионному фонду РФ 20 тыс. рублей.

Расторгуев заявил, что «впервые слышит об этом». Он заверил, что «с налогами все в порядке». По его словам, «Фонд Николая Расторгуева, который занимается поддержкой радио, кино, телевидения и мультипликации, существует», но штрафов не получал.

Сообщения о штрафе он назвал «полнейшей чушью» и «абсолютным бредом», добавив, что «кто-то периодически вбрасывает фейки» о нем, передает «Вечерняя Москва».



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Последнее: Лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев опроверг сообщения о том, что он якобы должен Пенсионному фонду РФ 20 тыс. рублей. Расторгуев заявил, что «впервые слышит об этом». Он заверил, что «с налогами все в порядке». По его словам, «Фонд Николая Расторгуева, который занимается поддержкой радио, кино, телевидения и мультипликации, существует», но штрафов не получал. Сообщения о […]

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