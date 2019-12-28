В Ростовской области 66-летнюю пенсионерку осудили на 8 лет за помощь сирийским террористам

Южный окружной военный суд приговорил пенсионерку Веру Андрееву к 8 годам колонии общего режима по уголовному делу о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК).

По данным «Новой газеты», уголовное дело в отношении 66-летней жительницы города Сальск Ростовской области было возбуждено в ходе расследования деятельности ее внучки. Суд установил, что в январе этого года пенсионерка перечислила 299 тысяч 560 рублей на счет, который ей прислала родственница. Как позже выяснилось, деньги предназначались одному из участников террористической организации «Исламское государство» (запрещена России).

Деньги боевику нужны были для того, чтобы выйти из окружения правительственных сил Сирийской Арабской Республики, говорится в решении суда. В собщении подчеркивается, что деньги были переведены лицу, объявленному в международный розыск и «не желающему прекращать свое участие в составе данной террористической организации, т.е. дальнейшего совершения им преступлений».

Свою вину пенсионерка не признала. Она настаивает на том, что деньги на указанный счет перевела по просьбе внучки совсем на другие цели. Приговор в отношении пенсионерки в законную силу не вступил и может быть обжалован в Апелляционном военном суде. Известно, что уголовое дело в отношении внучки Веры Андреевой в Южный окружной военный суд не поступало.

Елена Романова

Собкор «Новой»

Источник: Новая газета

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Последнее: Южный окружной военный суд приговорил пенсионерку Веру Андрееву к 8 годам колонии общего режима по уголовному делу о содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК). По данным «Новой газеты», уголовное дело в отношении 66-летней жительницы города Сальск Ростовской области было возбуждено в ходе расследования деятельности ее внучки. Суд установил, что в январе этого года пенсионерка перечислила […]