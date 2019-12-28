Бизнес-омбудсмен не исключил закрытия почти всех букмекерских контор в России

С 1 января в РФ могут закрыться 98% букмекерских контор, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов со ссылкой на письмо «Ассоциации букмекерских контор».

В полученном Титовым письме утверждается, что «98% существующих пунктов приема ставок в ближайшем будущем подлежат закрытию». Это грозит потерей собираемых налогов и страховых взносов (около 5 млрд рублей), прекращением спонсорства детско-юношеского спорта, тысячами увольнений, расширением «теневого сектора этого бизнеса». Также отмечаются потери в области целевых отчислений (1,5 млрд рублей).

Опасения вызваны тем, что в большинстве регионов РФ правила землепользования и застройки не приведены в соответствие с новым классификатором, определяющим нормы размещения зданий букмекерских контор вне игорных зон, передает РИА «Новости».

Титов предложил МЭР до 2025 года регулировать деятельность на участке, где уже размещены букмекерские конторы, существующим законом.

Также омбудсмен считает, что изменение арендной платы и налогов должно быть «пропорционально площади, занимаемой организатором азартных игр в букмекерских конторах».

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Последнее: С 1 января в РФ могут закрыться 98% букмекерских контор, сообщил уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов со ссылкой на письмо «Ассоциации букмекерских контор». В полученном Титовым письме утверждается, что «98% существующих пунктов приема ставок в ближайшем будущем подлежат закрытию». Это грозит потерей собираемых налогов и страховых взносов (около 5 млрд […]