Александра Бортич в роли Снегурочки для «злого» Деда Мороза снялась в новом клипе группы Cream Soda

Известная отечественная киноактриса Александра Бортич снялась в новом клипе группы Cream Soda. Артистка выступила в роли Снегурочки для «злого» Деда Мороза, который собрал на кастинг множество «претенденток во внучки».
Видео коллектива Cream Soda снималось на трек «Комета», вошедший в выпущенный в середине лета текущего года одноимённый альбом. Задействованные в съёмках артисты, в том числе, Александра Бортич, Семён Фурман и Александр Гудков играли персонажей некой новогодней сказки, но с «нетипичным» Дедом Морозом, который фактически «эксплуатирует» отобранную на роль Снегурочки девушку.
В клипе показана история, начиная с отбора Снегурочки, на котором главный сказочный персонаж появляется в нижнем белье. Далее он с «внучкой» Александрой Бортич прибывает в свой замок, где выгоняет её предшественницу. Снегурочка же вынуждена ухаживать за Дедом Морозом, а видя его равнодушие к Новому году и письмам детей, начинает разрабатывать план по разоблачению «злодея».
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