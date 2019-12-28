Блогер в прямом эфире родила ребенка в надувном бассейне

Женщина выбрала в качестве «родильного отделения» домашний надувной бассейн. За всем происходящим наблюдал ее муж Дмитрий и двое детей – дочь Лола и сын Дэвид. Супруг интернет-звезды всячески подбадривал свою жену, делал ей массаж и оказывал необходимую помощь. А сыну родители даже позволили зайти в бассейн к матери.
Происходящее на экране шокировало большинство подписчиков. Фолловеры возмущались не только непристойностью поступка, но и условиями, в которых рожала София: при родах не присутствовал врач, а рядом с бассейном было грязно.
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Тем не менее, сама женщина не уделила этому внимания. Она лишь отметила, что представительницам прекрасного пола стоит пересмотреть свое отношение к родам.
«Мне так глубоко обидно, что большинство женщин воспринимают роды как некий ужасный, болезненный, омерзительный и очень страшный процесс. Но это ведь отнюдь не так! Пожалуйста, уловите мысль. Роды – это прекрасно. Роды – это волшебство, таинство появления новой жизни», – написала Стужук.
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