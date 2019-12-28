Мнение: Российский президент сделал заявление, которое на Западе восприняли как «удар Путина»

После очередного «удара Путина» многие западные руководители и военные ощутили на себе состояние оглушения.

Все дело в том, что российский президент на очередной коллегии МО сообщил о новых разработках гиперзвуковой ракеты наземного базирования. Она способна поражать цели на огромных расстояниях, как на земле, так и в море.

Как известно, США бесцеремонно в одностороннем порядке вышли из ДРСМД (Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности) и втайне от мирового сообщества разрабатывали запрещенное оружие, как это у них водится. Поэтому заявление Путина было адекватным ответом на американские происки, где окрестили как «удар» с его стороны.

Данная ракета будет классифицироваться по средней дальности и создается на основе морской противокорабельной под известным названием «Циркон». Предполагается, что запуск будет производиться из установок наземного базирования, предназначенных для пуска оправдавших себя в бою «Калибров».

По сравнению с морским вариантом, которые имеют дальность до 1000 км, наземная гиперзвуковая ракета обретет повышенное расстояние своего действия. Это связано с тем, что в отличие от «ровных» водных просторов, суша имеет различный по высоте и глубине рельеф. А значит, траектория полета до цели увеличивается.

Сообщается также, что флот уже скоро получит новую ракету на вооружение, потому как последние испытания уже на стадии завершения. Наземные же образцы планируется поставить на боевое дежурство к концу следующего года.

Это говорит о том, что Россия правильно пошла по пути качественных вооружений и эффективных средств поражения, тем самым оставляет потенциальных противников позади. Что, в конечном счете, дает россиянам больше уверенности в себе и в своей стране.

https://zen.yandex.ru/media/id…

Источник: Конт

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