Посол РФ обсудил с МИД Польши слова Путина об «антисемитской свинье»

Российский посол Сергей Андреев сообщил о «жесткой» беседе с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина о после Польши в Германии, который в 1930-х годах обещал поставить памятник Гитлеру.

Андреев подтвердил, что его «приглашали в МИД Польши», где состоялась «жесткая, но корректная беседа». В ходе нее Хофмокль «излагал позицию польской стороны», а Андреев «также откровенно – позицию российской стороны», передает ТАСС.

Польское агентство печати со ссылкой на замглавы МИД Польши Марчина Пшидача сообщило, что Варшава «высказала решительный протест историческим инсинуациям».

Андреев пояснил, что Пшидача на встрече не было.

«Если он делал эти заявления, то за рамками моего визита в МИД Польши», – сказал посол.

Андреев подчеркнул, что «если бы что-то подобное звучало на беседе в МИД», то он бы «дал адекватный ответ» на «безосновательные и оскорбительные по отношению» к РФ и ее президенту утверждения.

Во вторник на расширенной коллегии Минобороны Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньей» посла Польши в Германии, который в 1930-х годах обещал поставить памятник Гитлеру.

МИД РФ указал Польше на недопустимость переписывания истории.





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Последнее: Российский посол Сергей Андреев сообщил о «жесткой» беседе с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина о после Польши в Германии, который в 1930-х годах обещал поставить памятник Гитлеру. Андреев подтвердил, что его «приглашали в МИД Польши», где состоялась «жесткая, но корректная беседа». В ходе нее Хофмокль […]