Мнение: Любовь условная и безусловная

Ладно, черт с ней, с политикой, поговорим за психологию. Знаете ли вы, ребята, о двух основных видах любви по Эриху Фромму? Великий психолог, основатель нео-психоанализа, различал любовь материнскую и любовь отцовскую. Первая – безусловная, вторая – так называемая условная.

Что это значит? Это значит, что мать любит ребенка всегда, везде, просто по факту его существования и без всяких условий: хороший ребенок или плохой, здоровый или больной, отличник или хулиган – мать принимает его таким, какой он есть, ибо не может иначе – инстинкт материнский, вишь ли, не велит.

Не то отец; любовь отца, по Фромму – условная, то есть строгий папа любит ребенка главным образом тогда, когда считает, что ребенок это «заслужил», «достоин». Принес ребенок пятерку по химии, научился чистить картошку, пробился в основу школьной команды – молодец, отец отпустит ему скупую или не очень похвалу, а то и осыплет подарками; а станет ребенок хулиганить, натащит двоек или взломает ларек, чтобы украсть конфеты с пивом – тут отец выдаст по первое число, а то и выгонит из дому и лишит наследства!

Постулаты Фромма можно распространить и на более широкую сферу, чем чисто родительские отношения.

Поспорим с классиком

Все вроде выглядит очень стройно и понятно, разделение любви на отцовскую и материнскую давно всем привычно и вошло в обиход. Но, с другой стороны – ощущается во всем этом какая-то скрытая неправильность! «В этом есть что-то не то».

Я долго думал, что же здесь не так. И потом пригляделся к понятию «отцовской любви»: полно – да любовь ли это?!

В «условной любви» впрямь есть явное противоречие бытовому, так сказать, попсовому пониманию. В самом деле, что это вообще такое – любовь «при условии хорошего (правильного!) поведения»? Типа, ребенок или муж носят пятерки, выносят мусор, моют посуду и не забывают про мамин день рождения – и ТОГДА они достойны ответной любви, похвалы и ласки?! Но ведь, с точки зрения обыденного сознания, это просто компенсация. Сделка. «Ты делаешь мне хорошо – и я тебе в ответ сделаю хорошо».

Почему у нас нынче так много людей кроют наступивший капитализм и рыночную экономику последними словами? Самые частые претензии – что теперь, дескать, «все продается и покупается», «всем правят деньги», сплошное «ты мне – я тебе» — и никакой, понимаешь, душевности. Отношения, жалуются, между людьми стали слишком жесткими, деловыми, «основанными на жажде наживы». Самый яркий пример бесчеловечности капитализма – отношения работника и работодателя: пока работник старается, правильно выполняет все предписания и инструкции, соблюдает технологию, не бузит, не приходит пьяным и т.д. – работодатель платит ему зарплату и даже может поощрить; чуть что работник сделает не так – его за шкирку и вон, без денег и без выходного пособия.

Как же так? А разобраться, вникнуть, взять на поруки??

Это ведь и есть в чистом виде «условная любовь». Тебя любят и даже вешают на Доску Почета ровно до тех пор, пока ты «соблюдаешь требования». Перестал соблюдать – до свидания! Наших людей это бесит. И они с тоской вспоминают «золотое советское время», когда человек мог годами на работе вообще ничего не делать – а государство тем не менее исправно платило ему зарплату и даже порой давало путевки в профсоюзные дома отдыха…

Это, на самом деле, проявляется тоска масс по материнской, безусловной любви. Когда человека любят просто за сам факт его существования. Если работник ничего полезного не делает, толку от него никакого, один вред – а работодатель на работе его не просто держит, но и даже платит зарплату с прогрессивкой, то чем это можно объяснить? Да только одним – он работника ЛЮБИТ. А чем еще?

Вот и ностальгирующие по советскому золотому веку искренне верят, что государство их тогда ЛЮБИЛО!.. И по любви этой тоскуют.

Почему? Да потому что в нашей, по крайней мере, культуре «Любовь» принято понимать как некий Дар, «то, что дается ни за что». В этом смысле старик Фромм со своими родительскими теориями любви у нас пролетает мимо кассы! Мы «условную любовь» любовью на самом деле не считаем. И вот из этой поправки к теории Фромма есть несколько весьма забавных следствий.

Почему они пилят

Признайтесь: хочется ведь любви НАСТОЯЩЕЙ – то есть безусловной. «За бесплатно». Когда любят не за что-то, а просто так.

Но тут возникает вопрос – а как же отличить одну любовь от другой? Как понять – где что? Тут мы видим парадокс: если человек ведет себя хорошо, «правильно», а партнер его при этом любит – невозможно понять, КАК он его при этом любит. Матерински или отцовски? Условно или безусловно? «По-настоящему» или в рамках негласной сделки?

Ведь «хорошего ребенка» любят и отец, и мать. Матери для любви оснований не нужно, а отцу ЕСТЬ ЗА ЧТО любить «хорошего ребенка». Как же отличить?

Вывод напрашивается. Чтобы проверить, надо начать вести себя плохо. Повернуться, так сказать, самыми гнусными сторонами своей натуры. Тут-то и должна проявить себя разница! Мать даже непутевое дитя продолжит любить. Ну а отец отвернется, а то и ремня даст.

(Поэтому, кстати, в блатной лирике так много песен посвящается Маме («не жди меня, мама, хорошего сына» и т.д.), и почти совсем никаких – Отцу. Просто «блатному», с самого начала «ступившему на кривую дорожку», на отцовскую любовь рассчитывать не приходится «по определению» — он и не рассчитывает.

Но вернемся к семье. Вспомним многочисленные юморески, а также вполне серьезные жалобы на русских жен. Да вообще эти жалобы можно услышать везде, где мужики собираются по трое. Что делают жены с мужьями? Они их ПИЛЯТ.

ПИЛЕНИЕ – это какой-то страшный, просто садистский процесс, противоречащий всем принципам гуманистической психологии. Стороннему наблюдателю представляется, что это какое-то бессмысленное само- и просто разрушение семьи, чувств, личностей партнеров, этакий психосоциальный суицид.

Жена уныло, последовательно, изо дня в день рассказывает мужу, какой он жалкий неудачник, ничего не умеет, денег не зарабатывает, гвоздя в стену не вбил, про его работу стыдно кому рассказать, носки везде разбрасывает, в личностном плане представляет из себя холодную бесчувственную скотину, как любовник – ничего особенного, чтобы не сказать меньше, и т.п. Мужья все это покорно выслушивают и потом с каким-то мазохистским наслаждением пересказывают друзьям.

Зачем это всё?! Разве в этом есть какой-то смысл?

Современные курсы семейного счастья советуют, конечно, женщинам вести себя с мужьями прямо противоположным образом: как теперь принято выражаться, «на позитиве». То есть – хвалить мужа, подчеркивать его лучшие качества. Принес с работы зарплату – молодец; решил сыну-третьекласснику задачу по математике – гений; зашел после работы в магазин и купил хлеба – что бы мы без тебя делали?!

Казалось бы, однозначно понятно, в какой семье мужчина должен бы себя лучше чувствовать. Но – не все так просто!

В семье «на позитиве» муж привыкает, что к нему и ДОЛЖНЫ относиться с восхищением и любовью – а как иначе?! Вот же он, что ни сделает – все классно получается. Партнер сам это признает. Коли так – что ж я, тарелки борща не заслужил?? Ласки и заботы? Забота принимается как должное – «она это обязана делать как честный человек».

Но ЛЮБОВЬ-то где? Ко мне ЛИЧНО, единственному и неповторимому?

В итоге муж из «позитивной семьи» приступает к проверке, «по-настоящему» ли его любят. Приходит, к примеру, в день получки домой ранним утром, пьяный в дымину, без денег и с явно чужим лифчиком в кармане плаща. Как результат – строгий выговор, скандал, неделя без секса.

Ага!

Тогда – два: еще раз в дымину, утром, весь в помаде, плюс ко всему заплетающимся языком грязно ругал тёщу. В итоге вещи жены исчезли, записка «я переехала к маме». Так-так!

Ну и контрольный выстрел: еще один дебош в опустевшей квартире, пьяная оргия на супружеском ложе – развод и девичья фамилия.

Мужчина из «позитивной семьи» произвел проверку и убедился, что любили его не по-настоящему, а все эти «сюси-пуси» были типичной «условной любовью». Любовью «при условии» хорошего поведения. То есть – пустышка какая-то. НЕ ТО, что нужно русскому человеку.

Естественно, то же самое правило действует и при перемене полов. Если женщина прекрасно готовит, со вкусом одевается, следит за собой, имеет до седин соблазнительные формы, а седину тщательно закрашивает, готова обсуждать хоть футбол, хоть хоккей, ласкова и трепетна, да еще и в постели акробатка – что ей с того, что муж в ней души не чает, дарит цветы на 8 марта и ее день рождения, нежен с ней в постели и даже сам выносит мусор??

А ЧТО ЕМУ ЕЩЕ ОСТАЕТСЯ?! Она что – этого не достойна?

Достойна, она сама это знает. Но это разве любовь?! В душе образцовая жена уныло отдает себе отчет, что муж просто по мере сил пытается как-то компенсировать неимоверные трудозатраты, которые она прикладывает, чтобы оставаться образцовой. Он ведет себя как порядочный человек – но ведь хочется ЛЮБВИ!..

Совсем другое дело, если женщина готовит только яичницу (и ту несъедобно), выглядит всегда как лахудра, футбол терпеть не может, в постели бревно бревном – а ее благоверный при этом таскает цветы тоннами, осыпает подарками и при этом еще и всегда готов, как пионер; о, тут даже самая близкая подруга, скрипя зубами и зеленея от зависти, признает – да, это ЛЮБОВЬ! Потому что как иначе все это объяснить??

Есть у подруги, конечно, и другое объяснение в запасе – что муж ее однокашницы того… сумасшедший. Но тут на самом деле нет противоречия: в традиционном, обыденном понимании обывателя «настоящая любовь» — это, собственно, и есть сумасшествие.

Так чего же, на самом деле, добиваются те жены, которые пилят своих мужей? А они, оказывается, таким образом просто предохраняются от развития событий, которое мы описали в «позитивной семье». Избавляют мужа от необходимости «проверки».

Что проверять, если муж – никчемный дегенерат и полное ничтожество, от которого один вред и расстройство, по убеждению жены? По сути, именно такой месседж муж и хотел бы получить, чтобы не пускаться во все тяжкие. Он принимает его С БЛАГОДАРНОСТЬЮ.

Ведь, вдоволь попилив мужа, жена, как правило, остается с ним, и даже продолжает готовить ему борщ. Хотя и подчеркнула, что никаких УСЛОВИЙ для ее любви муж не предоставляет и предоставлять не может. А это значит – что? Что ее любовь – безусловная! То есть – настоящая. Партнер, вроде бы политый с ног до головы неприятной субстанцией, вздыхает с тайным облегчением.

«Она меня действительно любит!!» Это знание очень для многих стоит порушенной самооценки. Хотя известная шутка ставит крест на вере в безусловную женскую любовь: «Может ли женщина пожертвовать для мужчины всем? – Да, может, если она его родила».

Вот вам всё шуточки, а ведь в самом деле ради безусловной любви – или фантома безусловной, материнской любви – люди готовы на многое. Очень на многое!



Любить по-русски

Вообще с этой темой мы, чего уж греха таить, вступаем на территорию Достоевского. И не кто иной, как наш Федор Михалыч, посвящал массу своих произведений изучению этого феномена «русской любви». Он и показал, собственно, что сама эта жажда безусловной, «материнской» любви не просто присуща человеку, но и чрезвычайно саморазрушительна.

Да оно и понятно. Вернемся к нашему примеру с «позитивной семьей». Допустим, что «позитивная жена» разгадала хитрый план «проверки чувств», реализуемый ее благоверным, и подготовила контрдействия. Он с утра на бровях и с лифчиком в кармане – а она ему навстречу с рюмкой для опохмела, заботой во взоре и без всякого скандала. Полное принятие!

Что тогда? «Проверяющий» муж успокоится, поняв, что его любят безусловно, хоть пьяным, хоть трезвым?

Может быть.

А может, и нет. Опохмел и ласковую встречу можно ведь интерпретировать как проявление безусловной любви «я люблю тебя любого», а можно – как аванс, некоторую «оплату вперед»: ты,мол, повел себя неправильно, но ничего, я продолжу выплаты – потом отработаешь. Сегодня нажрался, но ведь потом ты завяжешь и снова станешь хорошим, правда?

Если муж мыслит подобным образом, то для него «проверка ничего не показала», надо проверять дальше! И тут, конечно, начинается достоевщина в чистом виде – вовсе не такая уж редкая, кстати, в нашей жизни.

Один партнер как нарочно старается вести себя всё гаже и гаже – а второй в ответ все терпит и проявляет чудеса самопожертвования. Второй – в ловушке: он не может сказать «с меня довольно, я ухожу!» — потому что тем самым он как бы перечеркнет все их совместное прошлое и подтвердит «гипотезу», что с его стороны имела место лишь «условная» (то есть никакая) любовь.

В «Идиоте» вся эта коллизия дана особенно выпукло. Главная героиня – Настасья Филипповна – изломанная женщина в поисках этой самой «безусловной любви», ломающая в этом поиске всех и вся вокруг. Характерно, что по роману НФ – сирота, то есть собственно материнской любви она как раз и не знала. Поэтому взыскует ее особенно страстно.

Знаменитый эпизод, где она требует сожжения ста тысяч рублей в камине – отсюда же. Сжигать деньги нужно именно потому, что этому нет никакого рационального обоснования. Рацио- — это условия, а мы ищем безусловного принятия.

В пределе «проверяющий», очевидно, должен просто убить своего партнера; «если он и после того, как Я его убью, все равно будет любить меня» — ну, значит, это была действительно ОНА, безусловная любовь. Причем убить желательно как-нибудь особенно грязно и мучительно – с целью той же «проверки».

Здесь мы неожиданно приходим к основному мифу христианства – оно ведь и построено как раз на этом: мы его убили, а Он нас все равно любит! Да, это безусловная любовь!

На этом интересном выводе, пожалуй, и остановимся…

Источник: Размышления вольного социолога

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