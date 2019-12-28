Подозреваемых во взрывах освободили из-под стражи в Одессе

В Одессе из-под стражи освобождены 11 человек, которых украинские власти считают террористами, сообщил источник в СБУ. СМИ предполагают, что это сделано в рамках подготовки к обмену пленными с ДНР и ЛНР.

Как пишет «Думская», утром освобождены Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгений Подмазко и Екатерина Фотева. Их подозревают в организации примерно 15 взрывов «преимущественно у волонтерских центров».

Кроме того, сообщается об освобождении «организатора взрыва под стенами областного управления СБУ» Владимира Грубника и других «лиц с подобными обвинениями».

Освобожденных доставили на КПП у Горловки, где планируется провести обмен пленными.

«Таймер» пишет, что также ополчению Донбасса передадут «фигуранта дела 2 мая» Сергея Долженкова.

Кроме того, сообщается, что из украинских колоний на место обмена доставили еще как минимум пять человек.

В частности, речь идет о Денисе Шатунове. Шатунову дали 10 лет тюрьмы за то, что он хотел убить человека из чувства мести после трагедии 2 мая. Шатунов мстил за реконструктора Евгения Лосинского, который получил огнестрельное ранение в живот 2 мая 2014 года и умер в больнице.

Кроме того, к месту обмена доставлен Константин Калашников, осужденный на 13 лет «за диверсию на железной дороги». Калашников поначалу сознался и дал показания против товарищей, однако позже отказался от сказанного. Его коллеги по оппозиции объясняют это тем, что Калашников согласился признать вину за взрыв на железной дороге под давлением.

СМИ со ссылкой на источник в группе по организации минских переговоров сообщали, что Украина проведет обмен пленными с республиками Донбасса 29 декабря, всего планируется передать более 200 человек.





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Последнее: В Одессе из-под стражи освобождены 11 человек, которых украинские власти считают террористами, сообщил источник в СБУ. СМИ предполагают, что это сделано в рамках подготовки к обмену пленными с ДНР и ЛНР. Как пишет «Думская», утром освобождены Александр Шевцов, Игорь Удовенко, Евгений Подмазко и Екатерина Фотева. Их подозревают в организации примерно 15 взрывов «преимущественно у волонтерских […]