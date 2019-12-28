Наука: Когда шимпанзе учат друг друга

Шимпанзе умеют пользоваться орудиями труда: они берут камень, когда надо разбить орех, и пытаются палочкой достать насекомых из какой-нибудь расщелины.

Но не все шимпанзе одинаково способны, и не все сами догадываются, что нужно сделать с камнем или палочкой. Притом никаких обучающих курсов у них не предусмотрено: если хочешь чему-то научиться, наблюдай за другими. Максимум, что может для тебя сделать твой товарищ, который уже что-то умеет, это отдать тебе инструмент, что происходит очень нечасто. Однако исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе пишут в PNAS, что в некоторых случаях шимпанзе очень даже готовы пойти навстречу товарищу, чтобы тот научился, что нужно делать с инструментами.

Известно, что навыки использования орудий труда отличаются среди шимпанзе от популяции к популяции, и одну и ту же задачу в разных популяциях могут решать по-разному. Авторы работы наблюдали как раз за двумя популяциями шимпанзе, которые использовали разные техники для добывания термитов. Чтобы достать термитов, обезьяны засовывают в щели термитника палочку и потом достают её, облепленную насекомыми.

В одной популяции шимпанзе занимались такой «рыбалкой» в упрощённом виде, просто суя палочку в термитник. А вот в другой популяции обезьяны использовали целый набор инструментов, причём использовали их в строго определённой последовательности. Кроме того, «удочку» для термитов брали только от конкретного вида растения и специальным образом её обрабатывали, чтобы она лучше выполняла свою задачу.

Исследователи сравнивали, как передаются навыки добывания термитов в этих двух популяциях. Оказалось, что в той популяции, в которой манипуляции с палочками были сложнее, шимпанзе в три раза чаще дают свои инструменты другим, и матери-шимпанзе с особой готовностью отдают палочки, когда их о том просят. Наоборот, матери-шимпанзе, которые обращались с палочками проще, чаще отказывались отдать инструмент своим детям, невзирая на их просьбы.

По словам авторов работы, передачу инструмента вполне можно назвать обучением: шимпанзе, который не умеет обращаться с палочкой для ловли термитов, может рассмотреть её и найти что-то похожее по её образцу (а потом ещё и обработать). Но готовность обучить другого на примере своего инструмента проявлялась только в той группе шимпанзе, где манипуляции с инструментами были сложнее. Возможно, что нечто похожее происходило и у людей: передача культуры из рук в руки началась тогда, когда культура уже довольно сильно усложнилась.

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Последнее: Шимпанзе умеют пользоваться орудиями труда: они берут камень, когда надо разбить орех, и пытаются палочкой достать насекомых из какой-нибудь расщелины. Но не все шимпанзе одинаково способны, и не все сами догадываются, что нужно сделать с камнем или палочкой. Притом никаких обучающих курсов у них не предусмотрено: если хочешь чему-то научиться, наблюдай за другими. Максимум, что […]