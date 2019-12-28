Предновогодняя генеральная уборка: Об этих местах в квартире не стоит забывать

Важный этап подготовки к встрече Нового года и не только включает генеральную уборку. Любители чистоты напоминают о тех местах в квартире, которые не следует забывать.

Сервис клининговых услуг еще недостаточно развит в стране. Основная часть населения привыкла делать трудоёмкую работу самостоятельно, поэтому советы аккуратных хозяек могут кому-либо и пригодится. Прежде всего, они рекомендуют обратить внимание на холодильник. Привести в порядок любимую технику всей семьи можно заранее, до того момента, когда начнется основная закупка продуктов и вступит в силу закон «Не трогайте, это на праздник». Регулярная уборка места хранения продуктов позволяет им дальше быть свежими, но главное — не дает вредным микроорганизмам вызвать диарею, сальмонеллёз и другие проблемы со здоровьем. На кухне стоит обратить внимание на разделочные доски. В идеале их должно быть несколько — для мяса, рыбы, хлеба и фруктов. Сторонникам минимализма можно посоветовать в таком случае тщательно отмывать и дезинфицировать те, что есть. Избавиться от запаха на деревянной доске помогает смесь соли и лимонного сока, провести дезинфекцию можно, замочив доску в растворе из 4-х чайных ложек перекиси на литр теплой воды.

Пространство между кроватями и шкафами, особенно при наличии в доме маленьких детей, даст возможность не только обнаружить пропавшие внезапно игрушки, но также найти залежи бумажек от конфет. Именно в этих местах пыль скапливается особенно активно, и длинная швабра вместе с пылесосом помогут с ней справиться. Для чистки клавиатуры, хранящей в себе крошки от еды и пыль эту технику использовать нельзя. Мощный аппарат может засосать клавиши, слабый существенно не поможет. Разборка — процесс трудоемкий, заняться им лучше в свободное время опытному специалисту. Осталось протереть выключатели и дверные ручки — и можно готовить оливье.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Важный этап подготовки к встрече Нового года и не только включает генеральную уборку. Любители чистоты напоминают о тех местах в квартире, которые не следует забывать. Сервис клининговых услуг еще недостаточно развит в стране. Основная часть населения привыкла делать трудоёмкую работу самостоятельно, поэтому советы аккуратных хозяек могут кому-либо и пригодится. Прежде всего, они рекомендуют обратить внимание […]