Мнение: Достройка

Министр энергетики Александр Новак рассказал о возможном варианте завершения проекта "Северный поток — 2" и оценил сроки его запуска. Так, достроить газопровод может трубоукладчик "Газпрома" "Академик Черский", который сейчас находится на Дальнем Востоке, отметил глава Минэнерго. Но, по его словам, потребуется некоторое время на дополнительную подготовку судна.

В этом варианте окончание строительства газопровода смещается на конец 2020 года. Естественно, что даже в этом случае возможны коррективы в любую сторону.

Сказанное Новаком можно расценить вполне однозначно: американцы не дают никакого шанса на достройку газопровода силами подрядчиков. Что вполне логично — если ваши санкции работают, и работают настолько эффективно — то зачем вам вдруг что-либо менять? С какой стати? Здесь, скорее, появляется стимул принять новые, чтобы уж наверняка.

В целом задача США остается прежней — они выигрывают время с тем, чтобы нарастить свой собственный экспорт, зайти на рынок, застолбить долю, а затем, получив преимущество, диктовать условия всем остальным. США имеют политический ресурс, который невозможно "перебить". И пользуются им. Горестный стон из Москвы, что американцы играют нечестно — это хрип потерпевшего. Который никому неинтересен. В конце концов, всё было у вас в руках — вы сами себе привезли все эти проблемы. Кто мешал Путину восстанавливать российскую экономику, инфраструктуру, вкладывать средства в повышение благосостояния населения (а значит, делать внутренний рынок более платежеспособным и привлекательным)? Кто мешал диверсифицировать экономику и не зависеть от торговли нефтью и газом настолько критически, что пуск или задержка пуска газопровода становится событием национального масштаба?

Никто. Виноваты только ваши жадность и тупость. Американцы-то тут при чем?

Источник: Эль Мюрид

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