Эстония заявила о важности визита Путина в Тарту

28.12.2019, 4:37, Новости дня

Глава правительства Эстонии Юри Ратас призвал продолжать диалог с Россией.

Он заявил, что у Эстонии с ЕС «очень четкие и конкретные позиции». Ратас выступил за сохранение «диалога с соседями». По его словам, «лучше вступить в этот диалог, чем не вести его вообще».

Ратас сообщил, что «сейчас не ведется никакой подготовки» к возможной встрече с руководителем кабмина РФ Дмитрием Медведевым, передает ТАСС со ссылкой на ETV+.

Ратас напомнил, что президентов России, Венгрии и Финляндии Владимира Путина, Яноша Адера и Саули Ниинисте пригласили на VIII Всемирный конгресс финно-угорских народов в Тарту. 

Премьер Эстонии подчеркнул, что «визит глав всех этих государств в Тарту важен» для его страны. 

В октябре президент республики Керсти Кальюлайд направила приглашение Путину на конгресс в Тарту. 

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, зачем президент Эстонии поддерживает прямой контакт с Кремлем.



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