Мнение: Идлибский рассвет. Зимняя кампания

Большой материал военкоров Anna-News о наступлении сирийской армии в ходе зимней кампании 2019 когда. Как обычно масса уникальных кадров и наблюдений из боевых порядков.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Российский посол Сергей Андреев сообщил о «жесткой» беседе с директором восточного департамента МИД Польши Яном Хофмоклем в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина о после Польши в Германии, который в 1930-х годах обещал поставить памятник Гитлеру. Андреев подтвердил, что его «приглашали в МИД Польши», где состоялась «жесткая, но корректная беседа». В ходе нее Хофмокль […]
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