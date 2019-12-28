Мнение: Идлибский рассвет. Зимняя кампания

Большой материал военкоров Anna-News о наступлении сирийской армии в ходе зимней кампании 2019 когда. Как обычно масса уникальных кадров и наблюдений из боевых порядков.

Источник: Colonel Cassad

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