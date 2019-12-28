Британский химик Катрин Харкап рассказала о самых опасных продуктах и украшениях на новогоднем столе

Британский химик пояснила о продуктах и украшениях на новогоднем столе, которые представляют опасность для организма человека. Катрин Харкап рекомендует не использовать их для таких целей.

Марципан из миндаля и сахарной пудры содержит амигдалин. Это вещество, находящееся в орехах, после попадания в организм становится цианистым водородом. Большие порции сладкого блюда могут стать виновниками летального исхода. Мускатный орех кроме тахикардии вызывает галлюцинации, тошноту, сопровождающуюся обмороком и нарушениями в работе органов зрения из-за мирисцитина.

Не стоит украшать стол веточками омелы на Рождество, так как растение является ядовитым и провоцирует развитие гипотензии, а также рефлекторной брадикардии. Красивейший молочай вызывает сильное раздражение кожи.

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