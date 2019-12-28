Захарова объяснила выход США из ДРСМД усилением Китая

28.12.2019, 3:58, Новости дня

США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за Китая, РФ стала просто «удобной точкой» для слома ДРСМД, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подчеркнула, что «Россия в данном случае стала просто удобной точкой входа в разрушение очередной международной договоренности», а «основную причину разрушения ДРСМД американцы обозначили не столько в нас, сколько, как потом стало очевидно, в Китае», передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Россия 24».

Китай «больше всего волнует» американцев. Тревогу у США вызывают как «экономическая мощь», из-за которой США начали против китайской стороны «настоящую торговую войну», так и «нарастающая военная мощь» Пекина, его «влияние в регионе», сообщила официальный представитель МИДа.

Захарова отметила, что прежде военно-политическая сфера была более устойчивой, поскольку «это были такие столповые вещи и столповые документы, которые и долго вырабатывались, и долго сохранялись». Но сейчас данная сфера «становится жертвой сиюминутной конъюнктуры».

Она заявила, что не следует «выводить в отдельный блок тему разоруженческую», обсуждая «разрушение системы международных договоренностей». Захарова призвала «смотреть шире». По ее словам, Вашингтон решил «минимизировать рамки», которые его «сковывали действия на международной площадке».

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что США «из ЮНЕСКО вышли», «по климатическому соглашению обнулили свои подписи», «также это коснулось темы СВПД, Иран и всего блока, связанного с ограничением вооружений».

На прошлой неделе США впервые на уровне высших военных руководителей признали «полезность» размещения ракет средней дальности в Азии.



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Последнее: США вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности из-за Китая, РФ стала просто «удобной точкой» для слома ДРСМД, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Захарова подчеркнула, что «Россия в данном случае стала просто удобной точкой входа в разрушение очередной международной договоренности», а «основную причину разрушения ДРСМД американцы обозначили не столько в […]

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